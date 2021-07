Golpean y exigen millones a doctor que realizó cirugías de oferta a mujer que murió donde operan a las novias de la “Unión Tepito”

clinica edybe venustiano carranza (Foto: Google maps)

Tras la muerte de una mujer identificada como Hilary Heredia, quien presuntamente falleció hace dos meses luego de someterse a cuatro cirugías estéticas en un solo día, presuntos familiares exigen 5 millones de pesos al médico que la trató, Eduardo Gómez.

“Vas a reparar el daño, si no créeme que ni tú, ni tu familia van a dormir, y no vuelves a operar en tu put* vida. En buen pedo hablamos, pero también en buen pedo me voy a pasar de verga contigo. Así como te lo estos diciendo quiero que la reparación del daño llegue”, fue lo que le dijo un hombre en una de varias llamadas donde le exigen dicha cantidad, señaló el reportero Carlos Jiménez.

El consultorio, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, es el lugar donde se operan las llamadas Novias de la organización criminal la Unión Tepito. Fue la noche del pasado 24 de mayo cuando Hilary Heredia murió en la clínica Edybe, luego de que fue operada durante la mañana.

La víctima asistió por una promoción de cirugías: según Jiménez, a Heredia le prometieron cinco cirugías en un paquete “a buen precio”. Tras arribar a Edybe y pasar por cuatro operaciones, horas después falleció ahí mismo.Además, por medio de redes sociales y hasta en mantas que han colgado lo señalan como “asesino”.

El reportero señaló que varias mujeres, presuntamente ligadas a este grupo capitalino del narcotráfico, se operaron en este lugar (Foto: Twitter@c4jimenez)

La”oferta” consistía en un descuento por realizarse varias operaciones el mismo día, por lo que presuntamente le pondrían implantes de senos, le harían una lipoescultura, abdominoplastía, le pondrían la grasa retirada en los glúteos y además le harían una operación de nariz; esta última cirugía ya no se pudo realizar debido a que no se encontraba en condiciones adecuadas.

Esa misma noche murió cuando los médicos de guardia se quedaron para atenderla. Al día siguiente cuando los familiares de Hilary preguntaron por ella, el médico salió a explicar lo ocurrido por lo que varios familiares se tornaron violentos y lo golpearon, como quedó registrado un el video de seguridad del inmueble.

La familia acusó que murió porque no le pusieron un anticoagulante que no había en la clínica, pero a decir del doctor Gómez no sería así, ya que en su versión había de sobra, pero que esa no fue la causa del deceso.

Según explicó, la joven sufrió una trombosis, según dijo, no puede ser atribuible a su trabajo ni a la operación que le realizó.

Fiestas y marcas de lujo con una constante en las fotos de las mujeres (Foto: Facebook)

El certificado de defunción detalla que Hillary Juleny Heredia “falleció de infartos pulmonares secundarios a trombo embolia pulmonar masiva”.

El reportero de nota roja también publicó una lista de presuntas Novias de la Unión Tepito que se han operado en la Clínica Médica: Karina, quien se encuentra desaparecida; Valeria, acribillada; Nayimbi, quien también fue acribillada; Elizabeth, detenida, y Aranza, cuyo novio fue capturado.

El grupo delictivo con mayor influencia en la capital mexicana es la Unión Tepito: presente en 11 alcaldías, se dedica al tráfico de drogas, extorsión, y homicidios. Un brazo de esta organización, Las Novias de la Unión, son las mujeres que mantienen relaciones con los criminales y que han llegado a morir de maneras sanguinarias.

Las jóvenes exhibían cualquier tipo de lujo en sus cuentas (Foto: Facebook)

En 2020 grupos rivales asesinaron, como parte de una lucha por el control del narcotráfico en la capital, a Francisco de Jesús “N”, también conocido como El Pakito, quien fue baleado por dos sicarios mientras le cortaban el pelo a su hijo.

El Pakito, de 26 años, es hermano de Karen Naibily Mustafa, quien en marzo del 2020 fue asesinada con más de 25 disparos, junto con su novio, en la misma alcaldía.

Las ejecuciones se le atribuyen a uno de los principales líderes que disputa el control del cártel de la Unión Tepito, Alexis Martínez, El Alexis, de acuerdo con investigaciones de las autoridades.

Otro caso es el homicidio de Valeria Díaz: fue asesinada el pasado 15 de mayo con su amiga Britllit cuando platicaban a bordo de un vehículo deportivo en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Reportes sugieren que Díaz fue pareja sentimental de El Alexis.

SEGUIR LEYENDO: