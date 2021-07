Survivor México: Gary, Paco y Sargento chocaron en duelo; quién fue el eliminado del 25 de julio

Foto: Twitter/@survivor_mexico)

Las semanas en Survivor México están a flor de piel y los competidores le están regalando a sus espectadores grandes enfrentamientos llenos de pasión, entrega y polémica.

Este domingo 25 de julio, durante el ya aclamado consejo tribal, los sentenciados fueron Alejandra Toussaint con 4 votos y Gary Centeno con 5 votos.

El resultado provocó que ambos integrantes de las denominadas “Hienas” se fueran al duelo de eliminación.

Para conocer a los otros sentenciados, Carlos Guerrero, conductor del programa, señaló que Cyntia y Julio, dueños de los collares de inmunidad, se hicieran cargo de esta tarea.

Julio Barraza se encargó de mandar a duelo al popular Sargento Rap, quien tomaría el lugar de Alejandra en la competencia final. El motivo que se expuso es que el rapero ha bajado su “rendimiento en la competencia”.

“La verdad no me importa lo que haya decidido, él siempre es así y ahora me tendré que rifar como siempre lo he hecho”, contestó Sargento Rap.

Por otro lado, Cyntia González de manera contundente envió a Paco Pizaña a jugarse su permanencia en su primer duelo de eliminación.

“Cyntia tomó esa decisión con la visera, pero considero que este duelo será de lo más increíbles, de los más picantes”, declaró Paco en el consejo tribal al recibir la noticia de su sentencia.

Posteriormente, en la arena de eliminación, “El Warrior” explicó que la actividad era un ejercicio de “resistencia y equilibrio”, ya que los participantes tenían que mantenerse sobre una base y colocar con las manos una piezas de madera sobre un tronco.

Sargento, Gary y Paco luchaban por mantenerse en la competencia y conforme transcurría el tiempo la dificultad subía de nivel.

Hubo un momento de la competencia en la que los guerreros tenían que colocarse únicamente en una pierna y seguir sosteniendo las piezas sobre el tronco, una posición sumamente incomoda.

Minutos después, la competencia se ponía más recia y solamente tenían que sostener las piezas con las yemas de los dedos.

El primero en caer fue Gary Centeno, quien ya no pudo mantenerse y dejó tirar sus piezas. El segundo fue Sargento Rap, pero la producción se enteró que Paco hizo “trampa” y mantuvo las piezas con la mano completa, acción que lo mandó a enfrentarse contra Gary.

Todo estaba en el aire, pues el eliminado de esta semana se encontraba entre Gary y Paco, integrantes de las “Hienas”.

Al final, la dificultad de la prueba y el agotamiento provocó que el eliminado del cierre de la semana 16 fuera Gary Centeno.

“Estoy muy agradecido con dios y él decidió que saliera en esta ocasión. Hoy me voy agradecido con todas las personas que conocí y me voy con la cara en alto”, declaró Gary antes de irse de la competencia, el reality más popular de la televisión mexicana.

(Foto: Twitter/@survivor_mexico)

*Información en desarrollo...