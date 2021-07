Timbiriche: Benny Ibarra destapó que habrá bioserie y nueva gira

En plena época donde se han popularizado las bioseries de figuras famosas del entretenimiento, cada vez son más los personajes que estarían dispuestos a contar su vida y ascenso a la fama en un formato televisivo capitulado.

Por ello, a últimas fechas hemos visto los proyectos seriados de figuras como Juan Gabriel, Jenni Rivera, Paquita la del barrio, Luis Miguel, Selena Quintanilla, Celia Cruz, Menudo, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y Bronco; además de que ya se preparan también los proyectos de Armando Manzanero, Gloria Trevi y la banda OV7.

Pero la agrupación que actualmente atraviesa por múltiples dimes y diretes ante la posposición de su anunciada gira de 30 años no es la única banda pop mexicana cuya historia será llevada próximamente a la pantalla de televisión o de alguna plataforma de contenidos vía streaming.

Se ha dicho desde hace meses que ya existen diversas ofertas para contar la historia de Timbiriche en un formato seriado, proyecto que le causa emoción a Benny Ibarra, quien formó parte de la alineación original creada conformada a principios de los 80 en Televisa.

Fue en el cierre de temporada de la obra de teatro musical Ghost: La sombra del amor, donde Benny fue cuestionado acerca de la intención de producir una serie que cuente los detalles detrás del éxito de la emblemática banda formada por Paulina Rubio, Alix Bauer, Diego Schoenning, Sasha Sokol y Erik Rubín.

Ibarra admitió que le gustaría que se concretara el proyecto, pero preferiría ser él junto a sus compañeros quienes estuvieran detrás de la bioserie, esto con miras a realizar un tour de conciertos al finalizarla.

“Me gustaría que existiera una serie de Timbiriche, pero también me gustaría que Timbiriche como lo hemos hecho desde hace 20 años, lo cuidemos entre nosotros, ahorita como no estamos activos como banda y no hay gira, pues no tiene caso hacer una serie. Creo que es obvio que primero haya una serie y después venga una gira, y esperemos que eso suceda en un par de años más o menos”