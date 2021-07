“No sirven para nada”: Jesús Zambrano se lanzó contra AMLO y la Guardia Nacional

Jesús Zambrano criticó al presidente por incrementar el presupuesto a la Guardia Nacional y reducir los recursos al sector salud (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, criticó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por incrementar el presupuesto a la Guardia Nacional y reducir los recursos al sector salud.

El pasado 25 de julio López Obrador informó desde su conferencia de prensa en Xalapa, Veracruz, que la Guardia Nacional tendrá un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para consolidarse en los próximos dos años, es decir, a finales de 2023.

El aumento del presupuesto, señaló el mandatario, es por el creciente rol de la fuerza armada en la seguridad pública del país, por lo que el incremento estará destinado al mantenimiento de las actuales instalaciones, así como la construcción de unidades habitacionales para las familias de quienes conformen la Guardia.

López Obrador informó que la Guardia Nacional tendrá un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos (Foto: Presidencia)

“Hemos ya convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto, va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023”, declaró AMLO.

Detalló que los elementos que integran la Guardia contarán con “salarios justos, prestaciones y también con todas las instalaciones requeridas, tanto para que permanezcan los elementos de la Guardia Nacional en sus labores de vigilancia como también se van a construir unidades habitacionales para las familias de los elementos”.

Ante la declaración del mandatario federal, el líder nacional del PRD declaró que la Guardia Nacional no “sirve para nada”, ya que no ha dado fin a la inseguridad que se vive en el país, por lo que no es necesario un incremento en su presupuesto.

El líder nacional del PRD declaró que la Guardia Nacional no “sirve para nada”, ya que no ha dado fin a la inseguridad que se vive en el país (Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

El perredista recordó que se han realizado marchas en el país por la escasez de medicamentos, la administración actual ha reducido los recursos para el sector salud, y mientras esto pasa, AMLO quiere dar más dinero a los elementos de seguridad.

“Mientras esto sucede, tenemos a López Obrador diciendo que para el próximo año se va a incrementar en 50 mil millones de pesos a una Guardia Nacional que no ha servido para nada, ni para detener la inseguridad en nuestro país, ¿de qué estamos hablando? Pura demagogia de un gobierno corrupto”, dijo en un video que subió a su cuenta de Twitter.

Sobre la escasez de medicamentos, Zambrano Grijalva señaló que el pasado fin de semana “fuimos testigos de acontecimientos tan importantes como el de la protesta de los padres y madres de familia” para que sus hijos con cáncer tengan los medicamentos y tratamientos suficientes. Aseguró que se van a cumplir casi mil días sin que los tengan, mientras que “el gobierno ha prometido una y otra vez que ya van a resolver el problema”.

El perredista recordó que se han realizado marchas en el país por la escasez de medicamentos (Foto: Karina Herández / Infobae)

Asimismo, aseveró que el gobierno ha reducido en más del 45% la inversión fija en materia de salud, “y siguen diciendo que somos ejemplo de atención a la sociedad en estos asuntos”, al mismo tiempo que en la República más de 130 mil pequeños menores de edad están en la orfandad porque sus padres murieron a causa del COVID-19, y afirmó que “no hay recursos suficientes para ellos”.

El dirigente del PRD agregó a la lista el próximo regreso a clases presenciales el 30 de agosto, donde aseguró que las instituciones de gobierno ni las educativas tienen implementadas medidas sanitarias para evitar un contagio masivo entre la comunidad estudiantil.

Junto al video, el Jesús Zambrano escribió en su red social: “Pura demagogia el gobierno corrupto de @Lopezobrador_. No hay medicamentos oncológicos, disminuye los recursos al sector salud e incrementa desproporcionadamente el presupuesto de la #GN”.

