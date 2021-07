“No me puedo quedar callado”: AMLO insiste en cambio de fiscal en Guanajuato por violencia

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió nuevamente en que el fiscal de Guanajuato, que lleva 11 años en el cargo, sea sustituido, pues aseguró que " las cosas no mejoran” en materia de seguridad, a pesar de que en el estado hay presencia de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y la Marina.

“Se presentó un recurso legal en el caso nuestro... no me puedo quedar callado, sería complicidad y soy el representante del Estado mexicano, y tengo que atender a todos los mexicanos, y gobierno para todos, entonces no puedo saber de algo que sucede en algún hecho, en una entidad federativa, que los hechos me están demostrando de que no se está actuando bien y quedarme callado, eso no lo podría hacer.

Con respeto a la autonomía de los estados, si puedo hacer recomendaciones, si no las toman en cuenta pues eso ya es otro asunto, pero si recomendar de que haya renovación, porque no mejoran las cosas y tenemos a la Guardia Nacional y tenemos elementos del ejército y del Marina y estamos ayudando, pero no vemos que sea lo mismo en cuanto a la actuación de la fiscalía del estado”, señaló el mandatario mexicano.

