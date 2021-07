AMLO destinará 50,000 millones adicionales a la GN para “consolidarla”

(Foto: Presidencia)

Este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se destinará a la Guardia Nacional un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para fortalecerla rumbo a 2023.

“Hemos convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto. Va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023″, mencionó en su conferencia de prensa desde Xalapa Veracruz.

El mandatario expresó que este fortalecimiento implicará el mantenimiento de las actuales instalaciones, así como la construcción de unidades habitacionales para las familias de quienes conformen a la Guardia.

Además de ello, adelantó que se propondrá una nueva reforma a la Constitución Política, de tal manera que esta institución - que ha fungido como uno de los grandes proyectos del tabasqueñó - dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Así va a funcionar la Guardia Nacional para finales del sexenio que me corresponde porque no queremos que quede adscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina ni el profesionalismo”, prometió.

(Foto: Presidencia)

Esto, expresó Andrés Manuel, de tal manera que no ocurriera otro episodio como lo acontecido con la Policía Federal.

“Que primero estaba constituída en una Secretaría, luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se hechó a perder por completo con actos de corrupción; se pudrió”, rememoró.

Por esta razón, dijo, es que se promoverá la nueva resolución, que estaría sustentada en el modelo en que otras Guardias Civiles y Nacionales funcionan en otros países, tales como España, Italia o Francia.

“Así cuando concluya nuestro mandato, cuando el pueblo decida, vamos a estar tranquilos y seguros de que va a ser una institución que se está creando para quedarse durante mucho tiempo. Y que no se va a desviar; que no va a hecharse a perder; que va a estar siempre al servicio del pueblo”, finalizó.

(Foto: Presidencia)

El pasado 22 de julio, la comandancia de la Guardia Nacional, llamó a hombres y mujeres a formar parte de sus filas de esta institución de seguridad pública; ofrecía un sueldo de más de 18 mil pesos mensuales, seguro de vida, remuneración económica por cambio de adscripción, entro otros beneficios más.

Actualmente, la institución cuenta con 99 mil 946 elementos, de los cuales alrededor de 84 mil se encuentran dispersados en 222 coordinaciones regionales. Además, de registrar 182 cuarteles a su disposición y 66 en construcción.

Cuatro de estas nuevas sedes se ubicarán en la Ciudad de México, esto como parte de un esfuerzo por incrementar su presencia en la capital para el próximo año, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a pesar de indicar que los índices delictivos van a la baja.

En conferencia de prensa, aclaró que “los datos y sobre todo la construcción de estos cuarteles en la Ciudad de México” los brindaría más adelante, pero dijo que las autoridades ya comenzaron con la búsqueda de terrenos para la construcción de más sedes.

SEGUIR LEYENDO: