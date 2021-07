Monreal: está muy desgastado el método de encuestas para elegir candidato presidencial

Sin embargo, el senador aseguró que todavía es muy temprano para hablar sobre el tema (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, aseguró este miércoles que el uso de encuestas para elegir al candidato sucesor del partido para suceder al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra “desgastado”.

“Yo no me quiero pronunciar en este momento sobre el método de selección de candidatos a puestos de elección popular. Lo que sí puedo decir es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos”, aseguró el líder de los senadores oficialistas en rueda de prensa.

“Pero falta mucho tiempo, faltan más de dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley, para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales. No estoy preocupado por eso, no es mi prioridad. Mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar los problemas económicos, sociales que vive el país y estoy en eso”, añadió.

Cuestionado sobre si tenía una propuesta alternativa para elegir al candidato en 2023-2024, Monreal dijo que no. “No, no tengo ninguna propuesta. Lo que les propongo a todos es que trabajemos por México y que cada uno asuma su responsabilidad”, indicó.

Ebrard y Sheinbaum son dos de los favoritos junto a Monreal para suceder a AMLO en 2024 (Foto: EFE/ Instagram: @marcelo.ebrard)

Monreal además mostró sus credenciales para participar, en su momento, de la sucesión presidencial. “Tengo la experiencia acumulada de 45 años. He visto muchas sucesiones y he visto también rupturas y divisiones. No voy a contribuir a ninguna y voy a actuar con mucha prudencia. Mi interés es acompañar la agenda legislativa que el Presidente tiene como prioridad”, insistió.

El presidente López Obrador ha definido como prioridad, ya terminamos la primera parte y este nuevo proceso, esta nueva Legislatura revisará la segunda parte de legislación y estamos muy tranquilos. De verdad, no me mueve ni tampoco me genera ninguna extrema movilización lo que está pasando. Yo creo que es desafortunado que se anticipe la sucesión, es lo que creo, porque aunque no se quiera se distrae la actividad principal”, ahondó.

Información en desarrollo