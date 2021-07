AMLO descartó conflicto por autodestape de Marcelo Ebrard: “Todos tienen derecho”

Video: Gobierno de México

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya no existe la práctica “del tapado”, es decir la designación por parte del Ejecutivo de quien será el candidato del partido a las siguientes elecciones presidenciales en 2024.

Señaló que no le molesta que sus colaboradores expresen su deseo de contender por la presidencia en las próximas elecciones, además, dijo, que no le preocupa el tema, puesto que hay relevó generacional.

“Son otros tiempos, ya hemos hablado...

Dejar atrás esas prácticas del tapadismo, el dedo, o aquellas frases celebres, legendarias de que ´el que se mueve no sale en la foto´, o otras hasta más ofensivas, de que está flaca la caballada y todas esas cosas, no eso ya no, ahora todos los ciudadanos.

Y no me preocupa porque los que están en el gabinete los que están en las instituciones pues están cumpliendo con lo que les toca, y lo más importante es que hay relevo generacional”, expresó el mandatario mexicano.

El Jefe del Ejecutivo Federal habló del “tapado” como una técnica que se usaba durante el porfiriato, con Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz fue la primera vez que usó esta práctica al no poder reelegirse y designó a González.

