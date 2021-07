“Es el mejor funcionario que tiene el presidente”: Monreal aceptó destape de Ebrard rumbo a 2024

Monreal y Ebrard son dos de los principales favoritos a suceder a AMLO como presidente mexicano (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, mostró su respeto a la decisión del Canciller Marcelo Ebrard de “destaparse” como aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia del país e incluso lo elogió como el mejor secretario de la actual administración.

“Yo tengo una opinión positiva de Marcelo. Para mí es el mejor funcionario, o de los mejores funcionarios que tiene el presidente, y si el Presidente lo autorizó, pues adelante. Él es el jefe de él, el presidente como Ejecutivo es el jefe de la Administración Pública Federal, y si él autoriza a sus secretarios hacer este tipo de actos, está bien, nada más que cuiden la ley”, aseguró temerario Monreal este martes en conferencia de prensa.

Pero el Canciller tiene todo su derecho a promoverse, a hablar con dirigentes, a hablar con empresarios, a hablar con diputados o senadores, o funcionarios públicos en días que no son hábiles

Sin embargo, más allá de aceptar el anuncio, Monreal, él mismo un aspirante declarado, expresó que “están adelantados los tiempos”. “Yo no lo haré, pero todos lo pueden hacer, simplemente cuiden los términos jurídicos legales por las campañas anticipadas del proceso”, completó.

Sobre el comentario de López Obrador de que los líderes parlamentarios morenistas también eran piezas clave en el juego de sucesión, Monreal fue discreto. “Bueno, soy coordinador parlamentario, creo que quepo en esa reflexión y le agradezco al presidente, soy un poder aparte, independiente, pero obviamente mi agradecimiento y mi reconocimiento, bastaba más, una palabra del Presidente siempre muy fuerte”, precisó.

“Para mí simplemente, sin algarabía y sin excesos, le expreso mi agradecimiento. No quiero incurrir en responsabilidades jurídicas legales. No voy a anticipar ningún acto de campaña o precampaña, tengo bastante trabajo aquí en el Congreso y voy a cuidar todo”, agregó.

Yo me voy a dedicar a legislar, me voy a dedicar a hacer mi trabajo legislativo, porque no quiero generar ninguna división ni adelanto ni precipitación. No, el país está para buscar soluciones en este momento. El país está para responder a desafíos que tenemos enfrente en el Congreso

Monreal explicó, como lo hizo Ebrard más temprano, que una vez que Morena señale las reglas para participar políticamente, electoralmente, internamente, se sujetará a las reglas y participará. “Esto deberá ocurrir hacia el mes de septiembre-octubre del 2023. Es muy temprano; es muy temprano y yo no voy a involucrarme en una campaña anticipada para la sucesión presidencial. Los años acumulados de experiencia política me hacen actuar con mucha serenidad, y así lo haré”, remarcó.

Sobre Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena que tendrá que comenzar el proceso interno para obtener al candidato que competirá para suceder a López Obrador y su pasado tan cercano a Ebrard, Monreal también fue elogioso.

“Yo le diría que Mario Delgado es un hombre inteligente, es el dirigente nacional del partido y él es el que debe establecer con prioridad no sólo las reglas, sino los tiempos. Y yo no me voy a precipitar, por tercera vez se los digo. Voy a actuar con prudencia; conozco muy bien los yugos de la política, y conozco muy bien las reglas de los procesos”, insistió.

“Y, por esa razón, yo he dicho estaré puntual a la cita con la historia, en el reloj procesal oportuno y que no soy un ambicioso vulgar, sino un aspirante normal dentro de los 10 o 15 que hay, y que participaré con mucho ánimo, mucha energía, mucha inteligencia y llamaré a todos a la unidad”, concluyó.

Información en desarrollo