Armando Ríos Piter, el hombre que quiso ser presidente de México y ahora es director de la UDLAP

A finales del 2017, meses antes del proceso electoral de 2018, el ex senador Armando Ríos Piter sorprendió a propios y extraños al mostrar interés por contender a la Presidencia de la República como candidato independiente, dejando atrás al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el cual había trabajado la mayor parte de su carrera política.

Sus aspiraciones fueron frenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) porque fue descalificado por presentar varias simulaciones y no acreditar la autenticidad de firmas. Sin embargo, días más tarde decidió unirse al equipo de campaña de José Antonio Meade, candidato del PRI.

Aseguró que Meade era la mejor opción para ocupar el cargo debido a que contaba “con una visión social que nos permitirá hacer una política diferente. Estamos apostando por un México que se pueda construir en la unidad”.

El ex perredista decidió llevar su queja ante el Tribunal electoral, pero no trascendió y se unió al equipo de Meade (Foto: Cuartoscuro).

Antes de tomar la decisión de sumarse al equipo priista, el ex senador decidió acudir con el Tribunal Electoral del Poder Judicial e la Federación (TEPJF) y presentó una demanda contra el INE, acusó al instituto de no revisar correctamente las firmas.

El tribunal determinó que el aspirante pudiera revisar las firmas junto con el instituto electoral; sin embargo, señaló que “al intentar ejercer mi derecho de audiencia en el INE, como ciudadano, ha representado un reto mayor que juntar las firmas para ser candidato independiente a la presidencia”.

Ante tales acusaciones públicas, el consejero Ciro Murayama se lanzó a la yugular contra el aspirante y señaló que el candidato solo asistió una vez a las audiencias que determinó el TEPJF, pero que no pudo sostener de dónde salieron las firmas inválidas.

“Ríos Piter no deja de descalificar al @INEMexico. Conviene recordar que tal persona envió más de un millón y medio de firmas no válidas (incluyendo simulaciones de credencial y muertos) que la autoridad detectó, transparentó y no validó. No a la trampa”, expresó mediante su cuenta de Twitter.

El ex diputado federal por el estado de Guerrero declaró que pondría una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya que consideró que sus derechos político-electorales habían sido violados; sin embargo, no continuó.

El consejero electoral compartió con una infografia donde informó a la opinión pública la razón por la cual se le fue negado el registro a Ríos Piter (Foto: captura de pantalla de Twitter @CiroMurayamaINE).

Pese a que se mantuvo lejos de los puestos públicos, el pasado 12 de diciembre anunció su incorporación al partido Fuerza por México como secretario de la agrupación en la Ciudad de México, después del fallecimiento de Manuel Jiménez Guzmán a causa del COVID-19.

Meses más tarde, fue presentado como candidato a diputado local por el Distrito 12 en la Alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, el partido no obtuvo los votos necesarios para mantener el registro federal y local, por lo cual se disolvió después del proceso electoral.

Ríos Piter durante la campaña a diputado local en la CDMX (Foto: tomada de Twitter @RiosPiterJaguar).

Días más tarde de su último intento de obtener un puesto público, el nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) designó esta tarde a Armando Ríos Piter como el nuevo rector del centro de estudios superiores, después de los conflictos que ha mantenido la administración con el Doctor Luis Ernesto Derbez, el pasado director.

“Hoy, ante el patronato de la @udlap y la comunidad universitaria asumo, con responsabilidad y compromiso, el cargo como rector de esta gran institución académica”, escribió el ex perredista, Ríos Piter, en su cuenta de Twitter.

Aseveró que para él es fundamental que vuelva la certidumbre en todos los ámbitos de la vida universitaria y, especialmente, se comprometió a velar por mantener el nivel académico que ha representado a la institución por décadas.

El patronato designó a Ríos Piter como rector para sustituir al Doctor Luis Ernesto Derbez (Foto: captura de pantalla de Twitter @RiosPiterJaguar).

