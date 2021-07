Familiares del abogado de Peña Nieto son investigados por ocultar 2.8 millones de euros en Andorra

Juan Collado (Foto: Cuartoscuro)

Todo parece indicar que Juan Ramón Collado, quien fue abogado del ex presidente priista Enrique Peña Nieto y hoy se encuentra preso en Reclusorio Norte por lavado de dinero, no es el único miembro de su familia que tiene cuentas bancarias congeladas en Andorra, uno de los paraísos fiscales de Europa.

Y es que este 8 de julio se dio a conocer que tanto su hermana como su cuñado, Lucia Collado y Mario Andrade, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d ´Andorra (BPA) que ingresó, entre 2015 y 2017, un total de 2.87 millones de euros (cerca de 50 millones de pesos), por lo que se les investiga por presunto blanqueo de capitales.

De acuerdo con una investigación del diario español El País, la pareja utilizó sociedades en México y Hong Kong para simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el Principado. Las empresas son: Grupo Corporativo Uror S. A. de C. V, Grupo Rilato, S. A. de C. V., Blick Aus S. A., de C. V. y Loom Textil México S. A., de C. V.

Banca Privada d’Andorra (Foto: Twitter@DrBicentenario)

“La hermana del afamado abogado y su marido están siendo investigados en el marco de la causa abierta en el Principado europeo contra Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Un auto de la Magistrada María Ángeles Moreno sobre operaciones millonarias presuntamente irregulares, incluye a Lucia Collado y Andrade entre las personas y sociedades holandesas y de Hong Kong investigadas. La resolución judicial, de julio de 2019, ordena el embargo de las cuentas bajo sospecha”

Cabe mencionar que se trata de un esquema similar a uno que usó Juan Ramón Collado para depositar más de 7 millones de dólares a su cuenta.

Además, las autoridades andorranas se percataron de que la pareja recibió una transferencia de 247 mil dólares desde una sociedad panameña de Joan Marc Masson, el primer responsable de BPA en México.

Mario Andrade, licenciado en Administración de Empresas, justificó al departamento de cumplimiento del banco –el órgano que decide si cancela depósitos de clientes sospechosos- que los 2.87 millones que movió en su cuenta procedían de ahorros, nómina, bonus empresariales y beneficios de una sociedad familiar. En el Know Your Client (KYC), el formulario que deben rellenar los clientes, Andrade escribió que eligió depositar su dinero en ese banco por “confidencialidad, seguridad y para maximizar rendimientos”.

Los analistas del banco definieron en su ficha al cuñado del abogado como “hombre de confianza de Juan Ramón Collado, cliente VIP del banco”, quién había indicado ganar 40 mil 678 dólares mensuales (cerca de un millón de pesos) como colaborador del despacho Collado & Asociados y que ingresaba otros 5 mil euros (100 mil pesos) de la polémica empresa queretana Libertad Servicios Financieros.

Mientras que en los documentos de apertura de la cuenta, Lucía Collado se presentó como ama de casa y licenciada en Comunicación. El departamento de cumplimiento catalogó como “riesgo alto” la apertura de la cuenta de ambos.

Según el rotativo, Andorra ya solicitó a México una petición de ayuda judicial en la que requería información mercantil y los antecedentes penales de Lucía Collado y su marido.

La investigación contra Juan Ramón Collado en Andorra se reabrió en 2019 después de que el abogado fuera detenido en México por lavado de dinero y delincuencia organizada. La jueza instructora del caso en el país europeo decidió entonces embargarle al abogado 93 millones de dólares y reactivar unas pesquisas que arrancaron en 2015 y se archivaron tres años después cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de México “justificó” el origen de la fortuna del controvertido letrado.

Sin embargo, la actual Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga a los responsables de aquellos informes exculpatorios.





SEGUIR LEYENDO: