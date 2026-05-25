Sin Zócalo y sin concentración masiva: así será el informe del 31 de mayo que Sheinbaum lanzará a todo el país

El discurso previsto para el 31 de mayo será transmitido en plazas públicas de todo el país a través de pantallas, en lugar de realizarse de forma presencial en el centro de la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo domingo 31 de mayo ofrecerá un informe de rendición de cuentas con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral del 2 de junio de 2024. El evento no se realizará como una concentración masiva en la capital, sino mediante pantallas instaladas en plazas públicas de las 32 entidades federativas.

La mandataria lo anunció durante un acto público en Teapa, Tabasco, donde encabezó la entrega de pensiones para adultos mayores.

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¿Por qué no habrá mitin en el Zócalo?

La razón es práctica: el Zócalo capitalino está ocupado por los preparativos del Fan Fest del Mundial de Fútbol 2026, lo que hace imposible realizar ahí una concentración. Así lo confirmó la propia presidenta este lunes en su conferencia mañanera, donde adelantó que aún definiría si el evento lo encabeza desde Palacio Nacional o desde otro punto de la Ciudad de México.

“En cada plaza de las 32 entidades de la República, vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, señaló Sheinbaum en Tabasco.

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La mandataria anunció la imposibilidad de realizar la concentración en el centro capitalino debido a la instalación del Fan Fest relacionado con el Mundial, por lo que se evalúan otras ubicaciones dentro de la ciudad. (Samantha Godinez/Infobae México)

¿Qué temas abordará el informe?

Según adelantó la presidenta, el mensaje nacional tendrá varios ejes centrales:

Rendición de cuentas del año y medio de gobierno

El origen y continuidad de la Cuarta Transformación

La relación entre el gobierno y la ciudadanía

La defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas

Una respuesta a la llamada “ofensiva mediática” contra su administración

Sheinbaum fue contundente al respecto: “En México decidimos los mexicanos, nadie más”, enfatizó al referirse a las presiones que, según ella, ejercen actores nacionales y extranjeros.

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Críticas a medios, bots y a la oposición

Durante su gira por Tabasco, la mandataria también arremetió contra medios de comunicación y contra quienes, según dijo, financian cuentas automatizadas para desinformar en redes sociales. Acusó la existencia de “muchísimas noticias falsas” impulsadas por actores del pasado inconformes con su gobierno.

Asimismo, cuestionó la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y sus intentos de reivindicar la figura de Hernán Cortés: “Hernán Cortés exterminó muchísimos pueblos”, respondió.

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Las grabaciones filtradas detallan la existencia de una red financiada por actores extranjeros que buscaría influir en el contexto político nacional a través de la difusión de información falsa mediante canales digitales y recursos públicos. (Infobae-Itzallana)

El mensaje de fondo: soberanía y humanismo mexicano

Más allá de la logística, Sheinbaum dejó claro que el informe del 31 de mayo tendrá un tono político y simbólico. La presidenta reivindicó la herencia tabasqueña del movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador y reafirmó que su gobierno se rige por el llamado “humanismo mexicano”, anclado en el reconocimiento de los pueblos originarios y la historia prehispánica del país.

“México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, afirmó ante miles de beneficiarios del programa de pensiones.

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El horario y sede definitivos del informe serán confirmados en las próximas horas.