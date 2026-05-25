Paul McCartney presenta The Boys of Dungeon Lane en estreno mundial por TikTok: cuándo y a qué hora ver en México

El músico británico anunció el estreno de nuevo material discográfico. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En uno de los acontecimientos sin precedentes de este año, Sir Paul McCartney anunció el estreno de su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane, directamente para sus seguidores en todo el mundo a través de la función TikTok LIVE Premiere.

Por primera vez, un artista de reconocimiento internacional lanza un álbum completo mediante este innovador formato digital. La transmisión, disponible desde la cuenta oficial de McCartney, permitirá a los asistentes presenciar el debut de 14 temas inéditos y participar en una dinámica exclusiva de preguntas y respuestas en tiempo real.

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Las y los interesados podrán enviar preguntas que Paul McCartney responderá en vivo, además de escuchar en primicia colaboraciones grabadas con Ringo Starr. Para acceder, se recomienda seguir el perfil verificado del músico, así como las cuentas institucionales de TikTok, y activar el recordatorio del evento dentro de la plataforma.

El músico traerá 14 temas inéditos acompañado de su gran amigo Ringo Starr. (IG Paul McCartney)

Un histórico lanzamiento

A diferencia de estrenos anteriores, The Boys of Dungeon Lane representa el regreso de McCartney como solista con un disco de estudio tras más de cinco años de ausencia. Esta producción se aleja de los sonidos experimentales y colaboraciones pop del pasado, y apuesta por una propuesta más personal y reflexiva.

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El título del álbum hace referencia a Dungeon Lane, un lugar real cerca de Forthlin Road, la calle donde el músico vivió en su juventud antes del surgimiento de la Beatlemanía. De acuerdo con McCartney, ese sitio tiene gran peso en su proceso creativo y evoca el inicio de su trayectoria musical.

El formato LIVE Premiere es una innovación de TikTok diseñada para reunir audiencias simultáneas globalmente, posicionando el evento como uno de los encuentros culturales digitales más destacados del momento.

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El músico traerá 14 temas inéditos acompañado de su gran amigo Ringo Starr. (IG Paul McCartney)

¿Cuándo y a qué hora será la transmisión?

El anuncio del TikTok LIVE Premiere ha despertado una fuerte expectativa, tanto por el uso de tecnología innovadora como por la oportunidad de interacción directa de McCartney con sus seguidores jóvenes. El músico destaca la relevancia emocional de Dungeon Lane en sus orígenes y en el proceso creativo de su nuevo álbum.

Especialistas consideran que la estrategia de lanzar material discográfico por una red social confirma la capacidad de las figuras consagradas para mantenerse vigentes y adaptarse al escenario digital actual. Por su parte, el público expresa entusiasmo ante la posibilidad de dialogar en tiempo real y de escuchar las canciones inéditas en un acceso mundial.

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La transmisión agendada para las 9:30 horas (tiempo del centro del país) del miércoles 27 de mayo en México apunta a una alta participación de la comunidad local, que se espera registre un récord de interacción.

La carrera del icónico cantante dio un vuelo este 2026 con su incursión en los live streams. (Joel C Ryan/Invision/AP)

¿Cómo acceder desde México?

La llegada de The Boys of Dungeon Lane a través de TikTok LIVE Premiere transforma la manera en que artistas internacionales interactúan con la audiencia mexicana. Adaptar el horario garantiza la integración de las y los fans nacionales, que podrán participar y ser parte activa del estreno mundial.

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Para formar parte del evento desde México, los pasos son:

Seguir en TikTok la cuenta verificada de Paul McCartney (@paulmccartney)

(@paulmccartney) Monitorear las cuentas oficiales de la plataforma (@tiktok)

Programar un recordatorio en TikTok para recibir la alerta previa al inicio

Enviar preguntas que el artista podrá responder durante la transmisión en directo

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Con la colaboración de Ringo Starr y la accesibilidad para usuarios en México, el lanzamiento se convierte en un punto de encuentro internacional que estrecha la relación entre los seguidores locales y uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos.

La elección de estrenar el disco por medio de una red social establece un precedente en la industria, desplazando los formatos tradicionales y propiciando nuevas formas de convivencia digital entre íconos musicales y sus audiencias alrededor del mundo.

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