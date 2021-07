Criticaron en redes a Felipe Calderón por su silencio tras arresto de Cárdenas Palomino

Felipe Calderón ha guardado silencio respecto al caso de Luis Cárdenas Palomino (Foto: FGR / Twitter / @FelipeCalderon)

Periodistas, moneros, críticos de los regímenes anteriores y usuarios de redes sociales en general pusieron de tendencia la etiqueta #FelipeCalladón, esto tras la detención de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) durante el sexenio de Felipe Calderón.

Y es que tras el arresto del ex “Mejor Policía de México”, ocurrido el lunes 5 de julio, numerosos personajes políticos y figuras de medios de comunicación salieron a condenar los presuntos actos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex mando policiaco mexicano.

Sin embargo, alguien que es muy activo en redes sociales brilló por su ausencia respecto al tema: Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN) de 2006 a 2012. Esto porque el ex mandatario mexicano suele opinar inmediatamente sobre los temas de coyuntura nacional, en especial desde que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente para el periodo 2018-2024.

Luis Cárdenas Palomino es investigado por el delito de tortura (Foto: Cuartoscuro)

Es en este contexto donde personajes como Julio Astillero, Monero Rapé, Estefanía Veloz y Abraham Mendieta salieron a lucir la relación establecida entre Cárdenas Palomino con Calderón Hinojosa, donde el entonces jefe del ejecutivo federal condecoró al ahora detenido con la Medalla al Valor en 2009.

Asimismo, señalaron el “silencio” que ha tenido el ex abanderado por el PAN en cualquier plataforma digital y medios de comunicación, pues no ha brindado declaración alguna ni en Twitter ni a los medios de comunicación tradicionales.

“24 horas después de la detención de uno de sus más cercanos colaboradores por tortura y vínculos con la delincuencia, Calderón sigue guardando silencio. Cobarde”, señaló Mendieta en redes.

“Se está escondiendo Felipe Calderón y sus deditos no han escrito ni ‘pío’ sobre la detención del súper policía que premió, y que fue su colaborador estrella, Luis Cárdenas Palomino”, mofó Rapé.

Otro cercano a Felipe Calderón es arrestado (Foto: Cuartoscuro)

“Ya el mediodía y nada dice Felipe Calderón del policía al que premió, y que fue su colaborador estrella , Luis Cárdenas Palomino, ayer detenido”, condenó el periodista Julio Hernández López.

Estos tres tuits, así como muchos otros, fueron firmados con la etiqueta #FelipeCalladón. Y no es que el ex presidente no estuviera activo en esta red social, sino que ha optado por no tocar el tema; en cambio, ha retuiteado tópicos que critican la administración de López Obrador en materia de seguridad, energética y uno de sus megaproyectos.

Una de sus publicaciones condenó el avance de la inseguridad en Aguililla, Michoacán, estado nativo de Felipe Calderón. Asimismo, compartió una columna en la que se critica el rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex). Y en otro tuit señaló las posibles implicaciones negativas del Tren Maya en la Península de Yucatán. Pero del tema de su ex funcionario no se ha pronunciado.

Israel Vallarta acusó de que su arresto fue un montaje televisivo (Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)

Respecto al avance del caso contra el ex miembro de la PF, Luis Cárdenas compareció formalmente este martes 6 de julio ante un juez federal como parte de su proceso judicial, ya que tiene abierta una investigación por su presunta responsabilidad en el delito de tortura ejercida contra Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, y Sergio Cortez Vallarta, sobrino de Mario e Israel, en relación a la investigación de la supuesta banda “Los Zodiaco”.

Este caso acaparó la óptica mediática desde 2005, pues el caso inició cuando, durante un noticiero en vivo, se transmitió el arresto de Israel Vallarta. Esto ocurrió en diciembre de ese año, cuando Carlos Loret de Mola presentó en el programa Primero Noticias la aprehensión del supuesto criminal.

Cabe destacar que Vallarta lleva encerrado más de 15 años sin sentencia y ha asegurado repetidamente que su arresto había ocurrido un día antes de lo que se enseñó en el noticiero de Televisa, de tal modo que asegura que eso se trató de un montaje para hacer quedar bien ante la opinión pública a las autoridades policiacas.

