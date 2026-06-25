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¿Dónde está Sergio Andrade? Nuevas denuncias y fotos filtradas por su hija cuestionan su paradero

El productor musical sigue en la mira de los medios tras nuevas controversias

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Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade (Infobae México/ Jovani Pérez)
Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade (Infobae México/ Jovani Pérez)

Fue en el año 2000 cuando Sergio Andrade fue capturado en Brasil junto a Gloria Trevi y Mary Boquitas, y después fue trasladado a México para enfrentar un juicio por denuncias acumuladas de abuso sexual de menores.

Tras el proceso, Andrade fue condenado a 7 años y 10 meses de cárcel por rapto, violación agravada y corrupción de menores, además de una multa por daño moral a Karina Yapor.

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Desde entonces, sus apariciones públicas han sido poco comunes pese a que ha intentado continuar su carrera musical. Su paradero también es incierto, pues no se conoce con exactitud donde reside actualmente.

Sin embargo, el periodista de Siéntese quien pueda, Álex Rodríguez mencionó en televisión presuntas direcciones ligadas a Andrade después de salir de prisión: una en Cuernavaca, otra en Tlalnepantla, además de registros que apuntarían a domicilios en Yucatán y Veracruz. No obstante, también hay la posibilidad de que se haya mudado al extranjero.

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En México, no existen ordenes de captura en su conta. No obstante en Estados Unidos enfrenta demandas civiles. Las demandantes buscan una indemnización por los presuntos abusos sexuales y la explotación que aseguran haber sufrido en California.

Además, una investigación en Argentina se reabrió en marzo de 2026. En ese país, las autoridades solicitaron cooperación internacional para indagar posibles delitos como trata de personas, explotación infantil y esclavitud.

Hija de Sergio Andrade difundió fotos de su padre para que otras víctimas lo denuncien

antonia andrade y sergio andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Antonia Ríos, hija de Sergio Andrade, publicó en redes sociales un mensaje en el que le exigió que se entregara ante las autoridades y asumiera las consecuencias de su pasado: “Entrégate y confiesa, deja de huir”.

La joven también afirmó que responsabilizaba al exproductor de cualquier daño contra ella o su familia: “Si algo me pasa a mí, a mi madre, a mi hermana, o a alguien de mi familia, será responsabilidad tuya”.

En sus publicaciones, Ríos además confirmó que eran reales las imágenes recientes de Andrade que circulaban en redes, las cuales llamaron la atención porque desde hace años había pocas fotografías actuales del productor.

Antonia es hija de la relación que Andrade sostuvo con la cantante Sonia Ríos, una de las testigos del caso que sacudió al mundo del espectáculo en el año 2000 y quien después denunció lo ocurrido dentro del grupo.

El historial del exproductor quedó ligado al caso de abuso y corrupción de menores que estalló a finales de los años noventa junto a Gloria Trevi, un episodio que marcó al México y Latinoamérica.

Actualmente, Antonia mantiene una vida relativamente alejada de los medios y ha señalado en distintas ocasiones su postura sobre el pasado de su padre.

Los hijos de Sergio Andrade

antonia sergio andrade
(Instagram)

María Raquenel , conocida como Mary Boquitas, reveló que estuvo embarazada de Sergio Andrade; sin embargo, según su testimonio, el productor musical la obligó a tener un aborto.

Con Gloria Trevi, Andrade fue padre por primera vez de Ana Dalay, nacida en 1999. La niña murió pocos meses después Las circunstancias de esa muerte permanecen como uno de los episodios más oscuros del llamado Clan de Sergio Andrade. La propia Gloria ha contado que la pequeña tuvo una “muerte de cuna”.

El segundo hijo de Gloria, Ángel Gabriel, nació en 2002, ha sido señalado como presunto hijo de Sergio Andrare. El joven nació durante el encierro la cantante., hoy se desempeña como músico y acumula seguidores en redes sociales, donde muchos señalan su parecido físico con su madre.

En 1997, Karina Yapor, entonces de 15 años, tuvo un hijo con Andrade, quien tenía 41. El niño se llamó Francisco Ariel. Según los relatos disponibles, el productor no quería al bebé y le ordenó a Mary Boquitas que lo dejara en territorio español. Los padres de Yapor recuperaron al menor e intentaron, sin éxito, contactar a su hija.

Con Sonia Ríos, Andrade tuvo dos hijas: Sofía y Antonia. Sofía mantuvo una relación cercana con su padre y en 2010 formó parte de la agrupación Sergio Andrade y su grupo, donde tocaba la percusión.

El caso más inusual de su descendencia involucra a las hermanas Karola y Karla de la Cuesta. En el año 2000, cada una tuvo un hijo con Andrade: Karola dio a luz a Milton y Karla a Valentina, nacidos con pocos meses de diferencia. Los dos niños son primos entre sí por la relación de sus madres, y hermanos por compartir padre.

Valentina creció para convertirse en creadora de contenido en TikTok y ha hablado públicamente, en más de una ocasión, sobre su vínculo de parentesco con Andrade.

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