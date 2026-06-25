Claudia Sheinbaum anuncia apoyo con brigadas de rescate y sanidad a Venezuela tras terremotos

La presidenta de México instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores preparar ayuda de emergencia para Venezuela luego de que dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearan el estado Yaracuy. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó la noche de este miércoles su solidaridad con Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país sudamericano, y anunció el envío de personal especializado en rescate y sanidad como parte de la respuesta de emergencia mexicana.

Los movimientos telúricos ocurrieron el 24 de junio de 2026 en el estado Yaracuy: el primer sismo, de magnitud 7,2, se registró a las 18:04 hora venezolana, seguido 39 segundos después por uno de magnitud 7,5 con epicentro a 23 kilómetros al sureste de Yumare. Ambos movimientos alcanzaron intensidad IX en la escala de Mercalli, nivel en el que pocas estructuras de mampostería permanecen en pie.

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Sheinbaum anuncia apoyo con rescatistas y personal de sanidad

Claudia Sheinbaum expresó solidaridad con Venezuela y anunció asistencia humanitaria después de que dos sismos consecutivos de gran magnitud sacudieran el estado Yaracuy y provocaran colapsos estructurales en la capital venezolana. (@Claudiashein)

Desde su cuenta de X, Claudia Sheinbaum publicó: “Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”.

La mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estableció comunicación con el gobierno venezolano y que la asistencia se prepara a partir de las necesidades específicas que el propio país solicitó.

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Los dos sismos figuran entre los más poderosos registrados en suelo venezolano en más de un siglo. En Caracas se reportaron edificios colapsados, interrupciones eléctricas y fallas en telefonía e internet. La presidenta venezolana Delcy Rodríguez proclamó el estado de emergencia horas después de los temblores.

Embajada de México pide a connacionales reportarse en caso de emergencia

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela en menos de un minuto el miércoles 24 de junio. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Por su parte la Embajada de México en Venezuela pidió a los mexicanos afectados por los sismos que contacten a la representación a través del teléfono +58 412-2524675 y el correo embvenezuela@sre.gob.mx. La sede diplomática también solicitó seguir las recomendaciones de las autoridades locales de protección civil.

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La embajada había informado el 23 de junio que la atención al público quedó suspendida del 22 de junio al 5 de julio de 2026 por el traslado de sus oficinas a una nueva sede. La representación precisó que las emergencias consulares se mantienen activas las 24 horas durante ese periodo y que los servicios regulares se reanudan el 6 de julio.

Edificios derrumbados en Caracas y réplicas mantienen en alerta a la población

El ministro venezolano Diosdado Cabello describió como "muy alarmantes" los daños en Altamira y Los Palos Grandes luego de que dos terremotos consecutivos derrumbaran edificios y dejaran sin electricidad a varios sectores de Caracas. REUTERS/Maxwell Briceno

En Caracas se reportan daños en edificios residenciales, cortes de electricidad y fallas en telefonía e internet. El ministro del Interior de Venezuela Diosdado Cabello confirmó el despliegue de equipos de emergencia en las zonas más afectadas y ubicó los mayores daños en el este de la ciudad.

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Cabello señaló: “La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico”. Minutos antes había dicho: “Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes”.

Tras el evento principal se registraron varias réplicas en la zona de Yaracuy y Maracay. Hasta el momento no hay cifras oficiales de personas heridas o fallecidas. Una alerta de tsunami emitida para parte del Caribe fue retirada posteriormente por las autoridades.

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