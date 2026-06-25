Nueva guerra en redes: Yeri MUA, la novia del Bogueto y rumores de infidelidad con Bellakath

(Ocesa)

La polémica entre Yeri MUA y la pareja del reggaetonero conocido como el Bogueto volvió a encenderse tras un mensaje directo que la influencer publicó en redes sociales.

El intercambio de declaraciones revive viejas tensiones y suma nuevas acusaciones sobre supuestos conflictos amorosos y rivalidades públicas.

En mayo, Yeri MUA se vio rodeada de acusaciones mediáticas cuando su exnovio, Naim Darrechi, fue arrestado en el aeropuerto de la Ciudad de México.

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Algunas voces en internet la señalaron como responsable del arresto, lo que ella negó mientras se encontraba en Asia.

El Bogueto y Bellakath

Al regresar a México, enfrentó a la prensa en medio de una crisis de ansiedad, lo que generó un aluvión de comentarios en redes sociales y reavivó disputas con personas de su entorno.

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La novia del Bogueto, identificada como Ximena, aprovechó ese momento para lanzar un mensaje en redes dirigido veladamente a Yeri MUA. Ximena expresó:

“Lo que siembras es lo que cosechas; estos resultados no son al azar. Yo no soy hipócrita ni tampoco voy a dar una cara que no es real; no me da gusto, pero tampoco me compadezco”.

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Con estas palabras, Ximena recordó que en el pasado se sintió amenazada y hostigada, supuestamente por la propia Yeri MUA.

La tensión entre ambas comenzó meses antes, cuando en un concierto, el Bogueto decidió no subir al escenario junto a Yeri MUA.

La influencer responsabilizó entonces a Ximena, quien optó por el silencio hasta el episodio de ansiedad de Yeri.

A partir de ahí, Ximena la acusó públicamente de haber enviado personas a intimidarla.

En respuesta, Yeri MUA decidió romper el silencio a través de TikTok.

En uno de sus videos más recientes, escribió: “Me funaste a mí y la gata fue la que se echaba a tu marido, no mms”.

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Esta declaración hace referencia a la nueva canción de la cantante Bellakath, cuyo lanzamiento reavivó rumores sobre una infidelidad del Bogueto con ella.

¿Qué ocurrió entre Yeri MUA y la novia del Bogueto?

La confrontación estalló cuando Ximena sugirió que Yeri MUA la había amenazado y la acusó de haber instigado situaciones de hostilidad.

Por su parte, Yeri MUA negó tales acusaciones y recordó que fue señalada durante uno de los momentos más difíciles de su vida, atribuyendo los comentarios de Ximena a viejas rencillas.

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