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Guillermo Ochoa se despide del Mundial 2026 entre ovaciones: “No puedo pedirle más al futbol”

El histórico arquero mexicano vivió una noche especial en el Estadio Ciudad de México al disputar su sexto Mundial

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

La victoria de la Selección Mexicana por 3-0 sobre Chequia no solo significó el cierre perfecto de la fase de grupos del Mundial 2026, sino también una noche cargada de simbolismo para Guillermo Ochoa, quien sumó minutos en su sexta Copa del Mundo y recibió una emotiva ovación por parte de los aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México.

Aunque el experimentado arquero comenzó el encuentro en la banca, ingresó al minuto 77, desatando una de las reacciones más emotivas de la jornada. El público reconoció la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del futbol mexicano, quien alcanzó una marca que pocos jugadores en el mundo han conseguido.

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Tras el encuentro, Ochoa atendió a los medios de comunicación en zona mixta y compartió sus sentimientos después de alcanzar un objetivo que, según confesó, parecía imposible cuando era niño.

“Le diría a ese niño llamado Guillermo Ochoa que no deje de creer en él, que no deje de confiar y perseguir sus sueños, que a pesar de las locuras ingenuas o atrevidas o decisiones que va a tomar en su carrera, a veces inconscientes, va a lograr corregir el camino y salir adelante en cada una de las situaciones; que siga así, porque le va a dejar huella a muchos niños, va a dejar huella por los países que pasó y que al final va a tener un final feliz en su casa”, comentó el guardameta.

Las palabras reflejaron la emoción de un futbolista que ha recorrido un largo camino desde su debut profesional hasta convertirse en referente de la selección nacional y protagonista de múltiples generaciones de aficionados.

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Ochoa se funde en un abrazo con Carlos Acevedo. REUTERS/Annegret Hilse
Ochoa se funde en un abrazo con Carlos Acevedo. REUTERS/Annegret Hilse

Hizo sacrificios para estar en el Mundial 2026

El portero también reconoció que durante los últimos años toda su energía estuvo enfocada en llegar a esta Copa del Mundo, incluso sacrificando diversos aspectos de su vida personal y profesional para mantenerse vigente.

“No, bueno, uno a veces puede planear el retiro con tiempo atrás, irlo platicando con la gente, con tus clubes, con directivos. El mío no, el mío y todas mis apuestas y todas las canicas fueron para llegar a este mundial y yo sabía que no iba a ser sencillo cuando supe que era de México, pues había que sacrificar muchas cosas, empujar de muchos lados, eso ayuda de mucha gente porque no lo hice solo; sin el apoyo de mi familia y, obvio, que se requiere de mucha constancia, dedicación y mucha, mucha soledad. Y creo que salí bien recompensado”.
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026. El mexicano Álvaro Fidalgo celebra tras marcar el tercer gol de su equipo. REUTERS/Henry Romero
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026. El mexicano Álvaro Fidalgo celebra tras marcar el tercer gol de su equipo. REUTERS/Henry Romero

El arquero añadió que la oportunidad de despedirse en un Mundial y ante la afición mexicana fue algo que nunca estuvo planeado, pero que terminó convirtiéndose en un cierre ideal para su carrera.

“No estaba planificado ni en la charla, ni durante la semana para hoy. Y la vida te lo va acomodando; el escenario se fue acomodando y la vida, el fútbol, me tenían preparado este final, esta despedida. Y pues es que cerrar con broche de oro toda una trayectoria de más de 23 años de fútbol y, bueno, qué más, no puedo pedirle más al fútbol que de mi parte lo he dejado todo, lo he dado todo”.

Además, destacó que uno de los mayores tesoros que le deja el futbol es el cariño recibido en cada país donde jugó.

“Siempre fue la gente la que destacaba mi carrera o el cariño de la afición por donde pasara, ya fuera en Francia, cuando se madrugaban para ver sus partidos, el dejar huella ahí, el irme a España también, el cariño que tengo de la gente allá, el cómo me trataron en Italia, en Bélgica (...) eso es lo más bonito, lo que me llevo”.

México hace historia en los mundiales

En lo deportivo, México concluyó como líder absoluto del Grupo A tras derrotar 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. En este último compromiso, los goles fueron obra de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Con paso perfecto y nueve puntos obtenidos, el conjunto mexicano ahora se prepara para disputar los dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El rival todavía está por definirse, pero la ilusión de la afición se mantiene intacta después de una fase de grupos impecable y de una noche que quedará marcada por el homenaje a una de las grandes leyendas del futbol nacional: Guillermo Ochoa.

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