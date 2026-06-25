Calificaciones de México vs Chequia: Un Tri histórico e invicto que ya espera a su siguiente rival

México cerró con paso perfecto la primera fase del torneo mundialista. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse

La Selección Mexicana hace historia en el Mundial 2026 con su primera marca de tres victorias consecutivas en fase de grupos. El Tricolor goleó 3-0 a Chequia con tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, llega a nueve puntos y lidera invicto el Grupo A ante una afición que celebra en el Estadio Ciudad de México.

Desde el Estadio Ciudad de México, Infobae México presenta el análisis y las calificaciones, uno por uno, de los jugadores que participan en el triunfo ante el combinado europeo.

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A México le alcanza con una defensa casi perfecta y contundencia en el área rival. La noche tiene un protagonista: Mateo Chávez, decisivo en ataque y firme en el mano a mano para abrir un partido que se mantenía cerrado.

El joven mexicano demostró por qué Javier Aguirre le dio un voto de confianza. REUTERS/Pedro Nunes

México sostiene el 0 con orden y un Chávez determinante

Raúl Rangel (7.5): Tiene poco trabajo por el control general del equipo, pero responde con solvencia en una jugada peligrosa de Chequia al arranque del partido. Transmite seguridad en el arco.

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Jorge Sánchez (8.0): Proyecta constantemente por derecha, se asocia en ataque y aprovecha los espacios que genera Gilberto Mora. Se queda cerca del gol tras una carrera individual.

César Montes (8.0): Impone condiciones en el juego aéreo. Gana los centros de Vladimír Coufal y limita al delantero Adam Hložek en el primer tiempo.

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Israel Reyes (8.0): Coordina bien con Montes, llega rápido a las coberturas y sale limpio con la pelota desde el fondo, clave para sostener el plan táctico.

Así reaccionaron los aficionados al cambio. (Infobae/Jesús Beltrán)

Mateo Chávez (9.5): MVP de la noche. Abre el partido con una diagonal y define con precisión tras el pase de Luis Romo. En defensa, se impone en el uno contra uno por izquierda. El lateral del AZ Alkmaar firma un partido completo.

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Romo conduce, Quiñones define y Fidalgo lo cierra

Edson Álvarez (8.5): Da equilibrio, corta circuitos en media cancha y compite el físico del rival. Ve tarjeta amarilla por una falta en la marca, sin perder el control del juego.

Luis Romo (8.5): Aporta claridad cuando el rival achica espacios. Asiste a Chávez con un pase filtrado entre defensores y maneja los tiempos del partido.

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Gilberto Mora (8.5): Juega con desparpajo, rompe líneas con una carrera de 20 metros y pone un pase para Jorge Sánchez que casi termina en gol. Sostiene un torneo sólido.

Roberto Alvarado (7.5): Aporta desgaste, arrastra marcas y abre el campo. Le falta precisión en el último toque dentro del área.

El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes

Julián Quiñones (8.5): Insiste en un primer tiempo trabado y cobra su recompensa al minuto 60 con una definición que pone el 2-0 y encamina el partido.

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Guillermo Martínez (7.0): Compite contra los centrales, sirve como poste para descargar y pelear balones, pero no tiene opciones claras antes de salir de cambio.

Cambios puntuales para sostener el ritmo y asegurar la goleada

Santiago Giménez (7.5): Entra al 62’ por Martínez. Aporta movilidad, estira a la defensa y ayuda a sostener la presión alta.

Obed Vargas (7.5): Ingresa para refrescar la contención. Protege la posesión y ayuda a bajar el ritmo del rival.

Álvaro Fidalgo (8.5): Entra al 71’, le da fluidez al traslado y marca el 3-0 al 90+3’ para cerrar la goleada en el Estadio Ciudad de México.

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Guillermo Ochoa (7.5): Entra al 77’ y recibe la ovación. Juega con calma los minutos finales y mantiene el cero.

Memo Ochoa se convirtió en una leyenda de México al disputar su sexto Mundial. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse

Jesús Gallardo (7.5): Sustituye a Chávez al 77’. Cierra la banda izquierda con oficio y asegura el resultado sin sobresaltos.