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Calificaciones de México vs Chequia: Un Tri histórico e invicto que ya espera a su siguiente rival

El conjunto de Javier Aguirre cerró la fase de grupos con paso perfecto tras golear 3-0 en el Estadio Azteca; Mateo Chávez fue la gran figura como MVP

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México cerró con paso perfecto la primera fase del torneo mundialista. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse
México cerró con paso perfecto la primera fase del torneo mundialista. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse

La Selección Mexicana hace historia en el Mundial 2026 con su primera marca de tres victorias consecutivas en fase de grupos. El Tricolor goleó 3-0 a Chequia con tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, llega a nueve puntos y lidera invicto el Grupo A ante una afición que celebra en el Estadio Ciudad de México.

Desde el Estadio Ciudad de México, Infobae México presenta el análisis y las calificaciones, uno por uno, de los jugadores que participan en el triunfo ante el combinado europeo.

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A México le alcanza con una defensa casi perfecta y contundencia en el área rival. La noche tiene un protagonista: Mateo Chávez, decisivo en ataque y firme en el mano a mano para abrir un partido que se mantenía cerrado.

El joven mexicano demostró por qué Javier Aguirre le dio un voto de confianza. REUTERS/Pedro Nunes
El joven mexicano demostró por qué Javier Aguirre le dio un voto de confianza. REUTERS/Pedro Nunes

México sostiene el 0 con orden y un Chávez determinante

Raúl Rangel (7.5): Tiene poco trabajo por el control general del equipo, pero responde con solvencia en una jugada peligrosa de Chequia al arranque del partido. Transmite seguridad en el arco.

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Jorge Sánchez (8.0): Proyecta constantemente por derecha, se asocia en ataque y aprovecha los espacios que genera Gilberto Mora. Se queda cerca del gol tras una carrera individual.

César Montes (8.0): Impone condiciones en el juego aéreo. Gana los centros de Vladimír Coufal y limita al delantero Adam Hložek en el primer tiempo.

Israel Reyes (8.0): Coordina bien con Montes, llega rápido a las coberturas y sale limpio con la pelota desde el fondo, clave para sostener el plan táctico.

Así reaccionaron los aficionados al cambio. (Infobae/Jesús Beltrán)

Mateo Chávez (9.5): MVP de la noche. Abre el partido con una diagonal y define con precisión tras el pase de Luis Romo. En defensa, se impone en el uno contra uno por izquierda. El lateral del AZ Alkmaar firma un partido completo.

Romo conduce, Quiñones define y Fidalgo lo cierra

Edson Álvarez (8.5): Da equilibrio, corta circuitos en media cancha y compite el físico del rival. Ve tarjeta amarilla por una falta en la marca, sin perder el control del juego.

Luis Romo (8.5): Aporta claridad cuando el rival achica espacios. Asiste a Chávez con un pase filtrado entre defensores y maneja los tiempos del partido.

Gilberto Mora (8.5): Juega con desparpajo, rompe líneas con una carrera de 20 metros y pone un pase para Jorge Sánchez que casi termina en gol. Sostiene un torneo sólido.

Roberto Alvarado (7.5): Aporta desgaste, arrastra marcas y abre el campo. Le falta precisión en el último toque dentro del área.

El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes
El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes

Julián Quiñones (8.5): Insiste en un primer tiempo trabado y cobra su recompensa al minuto 60 con una definición que pone el 2-0 y encamina el partido.

Guillermo Martínez (7.0): Compite contra los centrales, sirve como poste para descargar y pelear balones, pero no tiene opciones claras antes de salir de cambio.

Cambios puntuales para sostener el ritmo y asegurar la goleada

Santiago Giménez (7.5): Entra al 62’ por Martínez. Aporta movilidad, estira a la defensa y ayuda a sostener la presión alta.

Obed Vargas (7.5): Ingresa para refrescar la contención. Protege la posesión y ayuda a bajar el ritmo del rival.

Álvaro Fidalgo (8.5): Entra al 71’, le da fluidez al traslado y marca el 3-0 al 90+3’ para cerrar la goleada en el Estadio Ciudad de México.

Guillermo Ochoa (7.5): Entra al 77’ y recibe la ovación. Juega con calma los minutos finales y mantiene el cero.

Memo Ochoa se convirtió en una leyenda de México al disputar su sexto Mundial. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse
Memo Ochoa se convirtió en una leyenda de México al disputar su sexto Mundial. FOTO: REUTERS/Annegret Hilse

Jesús Gallardo (7.5): Sustituye a Chávez al 77’. Cierra la banda izquierda con oficio y asegura el resultado sin sobresaltos.

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