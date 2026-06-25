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Clara Brugada festeja la victoria de la Selección Mexicana sobre República Checa: “Triunfo Histórico”

Más de 800,000 personas salieron a las calles de Ciudad de México tras la victoria de la Seleccion Mexicana

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Clara Brugada
(FOTO: VICTORIA VALTIERRA/ CUARTOSCURO.COM)

Clara Brugada celebró en redes el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 mientras la capital se llenó de banderas y cánticos en el Ángel de la Independencia y todo el Centro Histórico.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, publicó un mensaje en X tras el partido entre México y República Checa, disputado este miércoles en el marco del Mundial 2026. “México late con fuerza”, escribió, y con esas cuatro palabras se sumó al festejo que ya corría por las calles de la capital.

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El Tri cerró el Grupo A con nueve puntos, cifra que no había alcanzado en ninguna de sus 18 participaciones en Copas del Mundo. La victoria sobre República Checa fue por 0-3, un resultado que terminó de confirmar la primera posición del combinado dirigido por Javier “Vasco” Aguirre.

Clara Brugada
: La jefa de Gobierno de Ciudad de México publicó un mensaje en X tras la victoria 0-3 sobre República Checa, mientras cientos de personas salían a festejar al corredor de Paseo de la Reforma. (@ClaraBrugadaM)

"Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la Capital de la transformación el triunfo histórico de nuestra selección“, escribió la mandataria.

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México termina primero con marca histórica en el torneo

El mensaje de Brugada llegó mientras cientos de aficionados comenzaban a concentrarse en el corredor de Paseo de la Reforma. El Ángel de la Independencia volvió a ser el punto de reunión: banderas tricolores, playeras del equipo nacional y cánticos que se escucharon hasta bien entrada la noche.

La escena no es nueva. Cada vez que la selección consigue un triunfo de alto voltaje, la zona del Ángel se transforma en el corazón del festejo capitalino. Esta vez, la magnitud del resultado le dio al ambiente una carga extra.

Con la primera posición del Grupo A asegurada, México jugará el 30 de junio ante uno de los mejores terceros clasificados de los grupos C, E, F, H o I. El rival aún no está definido, pero el Tri llega a esa cita con el mejor arranque mundialista de su historia.

Clara Brugada
La jefa de Gobierno celebró en redes el triunfo sobre República Checa mientras el Ángel de la Independencia volvía a convertirse en el centro del festejo capitalino con banderas, playeras y cánticos. (@ClaraBrugadaM)

El resto del grupo: Sudáfrica avanza y Corea del Sur espera

En el mismo grupo, Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur y terminó segunda con cuatro puntos. Es la primera vez que los sudafricanos superan la fase de grupos en sus cuatro participaciones mundialistas, incluyendo la edición de 2010, cuando fueron anfitriones del torneo. Su siguiente rival es Canadá, el domingo 28 de junio en Los Ángeles.

Corea del Sur cerró con tres puntos y diferencia de goles negativa. Su continuidad en el torneo depende de los resultados del resto de los grupos: necesita quedar entre los ocho mejores terceros para seguir en competencia.

República Checa, con apenas un punto, quedó en el último lugar de la serie y queda eliminada del torneo.

El festejo en el Ángel siguió su curso mientras la selección ya pensaba en el siguiente paso. Aguirre tiene por delante una semana larga antes de que el Tri vuelva a pisar el campo.

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