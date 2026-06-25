Continúan los festejos en la CDMX: Metro saturado, venta ilegal de alcohol y calles inundadas

Así luce el Ángel de la Independencia tras la lluvia de esta noche (Foto: Luz Anahía Coello/Infobae México)

La euforia mundialista se apoderó de las calles de la Ciudad de México luego de que la Selección Mexicana consiguiera su tercera victoria consecutiva en el Mundial 2026, asegurando así su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final tras vencer a Corea del Sur y posteriormente a Chequia.

Desde minutos después del silbatazo final, miles de aficionados comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde los festejos se extendieron durante varias horas entre cánticos, banderas, caravanas y fuegos artificiales.

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Mientras autoridades de la CDMX, señaló que más de 800 mil personas acudieron a los 48 puntos acondicionados por el Gobierno de la Ciudad de México para poder ver la transmisión del encuentro, así como al FIFA Fan Fest en el Zócalo, donde la intensa lluvia de esta noche no bajó los ánimos de las y los aficionados.

La celebración también provocó importantes afectaciones viales en diversos puntos de la capital. Sobre Avenida de los Insurgentes se observaron contingentes de aficionados caminando rumbo a la zona centro, mientras que el servicio del Metrobús registró retrasos considerables desde Plaza de la República hasta la estación Chilpancingo debido a la gran cantidad de personas concentradas en la vialidad.

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Metro CDMX extiende horario por festejos del Mundial 2026

Metro de la CDMX saturado con aficionados de México en el trasbordo de la estación Tacubaya (Video: Jorge Contreras/Infobae México)

Ante la alta movilización de aficionados, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 hasta la 1:00 de la madrugada, mientras que el resto de las líneas mantienen operaciones hasta las 24:00 horas.

En distintas estaciones se reportó saturación de usuarios, así como retrasos en el avance de los trenes debido al constante flujo de personas que buscaban trasladarse hacia las zonas de celebración.

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Pese a las complicaciones, el ambiente entre los aficionados se mantuvo festivo. Familias completas, jóvenes y turistas se unieron a los festejos que convirtieron nuevamente al Ángel de la Independencia en el principal punto de reunión del futbol mexicano.

Venta clandestina de alcohol durante los festejos

Venta de alcohol ilegal a través de motocicletas en los festejos de la CDMX tras la victoria de México en el Mundial 2026 (Video: Victor Cisneros/Infoabe México)

Aunque las autoridades capitalinas habían prohibido la venta de alcohol y cerveza en la zona para evitar incidentes, durante la noche se pudo observar a vendedores ofreciendo bebidas alcohólicas de manera clandestina entre los asistentes.

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En el corredor Reforma-Juárez-Revolución se instalaron 65 puntos de atención para supervisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de venta de alcohol. De ahí que apercibieron más de 900 establecimientos y se decomisaron cientos de bebidas alcohólicas que eran comercializadas de manera irregular.

Elementos de seguridad realizaron recorridos en los alrededores para intentar mantener el orden y evitar situaciones de riesgo derivadas de las aglomeraciones.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes graves relacionados con los festejos, aunque recomendaron a la población tomar precauciones ante la alta concentración de personas y las afectaciones al tránsito vehicular.

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México ilusiona a la afición rumbo a los dieciseisavos

Festejos de la afición mexicana en el Ángel de la Independencia a pesar de la fuerte lluvia de esta noche (Video: Luz Anahí Coello)

La actuación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 generó una ola de entusiasmo entre la afición nacional, luego de conseguir una fase de grupos perfecta con tres triunfos consecutivos.

El combinado nacional logró imponerse primero ante Corea del Sur y posteriormente frente a Chequia, resultados que le permitieron asegurar su pase a la siguiente ronda como uno de los equipos más sólidos del torneo.

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Ahora, la expectativa crece entre los seguidores mexicanos que sueñan con que el Tricolor pueda firmar una participación histórica en la Copa del Mundo y romper la barrera de los octavos de final.