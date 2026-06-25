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Kenia Os reina en el Pride CDMX 2026: coronación y showcase confirmado

La noticia, difundida en redes sociales, anticipa una de las celebraciones más esperadas para la comunidad LGBTQ+ en Ciudad de México

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Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
Kenia Os encabezará la edición 2026 del Pride CDMX como Reina y con un showcase especial. (Kenia OS)

A través de redes sociales se confirmó la coronación de Kenia Os como Reina 2026 del Pride CDMX y su participación con un showcase en Bellas Artes.

El anuncio se publicó en la cuenta oficial del evento, acompañado de un clip y un mensaje breve: “Nuestra reina es @keniaos, llega a Palacio de Bellas Artes para coronarse como la Reyna 2026. No te pierdas su showcase”.

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Posteriormente, la propia Kenia Os compartió la noticia en sus historias de Instagram.

El video compartido en Instagram generó miles de reacciones y rápidamente circuló entre perfiles de la comunidad LGBTQ+.

Usuarios replicaron la invitación para asistir a la coronación y al showcase previstos en el escenario frente al Palacio de Bellas Artes. La artista respondió a varias menciones con mensajes de agradecimiento y emojis de arcoíris.

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La edición pasada del Pride CDMX reunió a más de 250,000 personas en el centro de la ciudad.

Para este año, los organizadores esperan una asistencia aún mayor, en parte por la coincidencia con actividades del Mundial y la presencia de artistas como Kenia Os, Niurka Marcos y María Daniela y su Sonido Lasser.

Kenia Os, ícono pop y aliada de la comunidad LGBTQ+

Kenia Os mantiene un vínculo cercano con el público LGBTQ+ en México. Su presencia en la Marcha del Orgullo responde a una relación constante con el colectivo, visible tanto en sus contenidos como en sus colaboraciones

En el videoclip de “Slay”, la cantante integró a drags mexicanas como Leexa Fox, Matraka y Elektra Vandergeld como parte central de la producción, resaltando la diversidad y el talento de la escena drag nacional.

En sus conciertos recientes la artista ha manifestado abiertamente su apoyo a la comunidad, portando la bandera LGBT y compartiendo mensajes de inclusión con el público.

Además, a través de sus plataformas, Kenia Os promueve el respeto y la visibilidad de distintas identidades.

El reconocimiento como Reina 2026 del Pride CDMX representa el respaldo de la comunidad LGBTQ+ a su trayectoria y consolida su papel como aliada pública en la música mexicana.

Marcha, coronación y showcase: fechas y horarios

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Ciudad de México se realizará este sábado 27 de junio, con salida a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia.

El recorrido habitual por Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico cambió este año por la instalación del Fan Fest en el Zócalo.

El escenario principal se ubicará en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, sobre Eje Central.

La publicación oficial anunció la coronación de Kenia Os como Reina 2026 del Pride CDMX y un showcase especial para sus seguidores, aunque hasta el momento no se han confirmado horarios ni se han dado más detalles sobre su presentación.

El evento también contempla otras presentaciones artísticas y mensajes políticos de la comunidad LGBTQ+, como ha sido tradición en ediciones anteriores del Pride CDMX.

El acceso al showcase de Kenia Os será gratuito para el público, de acuerdo con la información difundida hasta ahora.

Ante la expectativa que ha generado el anuncio, se prevé una alta asistencia de seguidores y asistentes a la marcha.

Los detalles sobre la logística, medidas de seguridad y horarios se darán a conocer en las redes sociales oficiales del evento.

Póster con Kenia Os, una corona dorada, abanico blanco Christian Dior, la fecha 27.06.26 y los textos Pride CDMX, Eje Central, Bellas Artes
Este año, el Pride contará con la presencia de artistas como Kenia Os, Niurka Marcos y María Daniela y su Sonido Lasser. (Kenia Os / gay.pridecdmx)

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Ciudad de México se perfila como uno de los eventos más importantes para la comunidad, con la expectativa de reunir a miles de asistentes y reafirmar el espacio de la diversidad en la vida pública de la capital.

Con la coronación de Kenia Os y su showcase entre los actos centrales, la jornada apunta a ser un espacio de encuentro y expresión para la comunidad LGBTQ+ y sus aliados.

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