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Javier Aguirre elogia a Memo Ochoa y la solidez del equipo tras la victoria sobre Chequia

México logró su pase como líder invicto del Grupo A, espera rival para los dieciseisavos

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Javier Aguirre destacó la labor de la Selección Mexicana en el partido contra Chequia y la mejoría que tuvo (REUTERS/Annegret Hilse)
Javier Aguirre destacó la labor de la Selección Mexicana en el partido contra Chequia y la mejoría que tuvo (REUTERS/Annegret Hilse)

La Selección Mexicana continúa generando ilusión entre la afición luego de conseguir una importante victoria sobre Chequia en el Mundial 2026, resultado que dejó satisfecho al director técnico Javier Aguirre, quien destacó la capacidad de reacción del equipo y, sobre todo, el momento que vive Guillermo “Memo” Ochoa.

Tras finalizar el encuentro, el estratega mexicano reconoció que el partido presentó complicaciones desde el inicio debido a los ajustes tácticos realizados por el conjunto europeo, situación que obligó al Tricolor a modificar su funcionamiento sobre la marcha.

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“Nos sorprendieron. Quitaron a los tres de uno noventa y pusieron peloteros. Llegábamos tarde a sus saltos y en medio campo siempre había uno más”, explicó Aguirre al analizar el desarrollo del encuentro.

Sin embargo, el técnico aseguró que México logró corregir rápidamente gracias al trabajo colectivo y a la aportación de jugadores clave como Julián Quiñones y Mora, quienes ayudaron a equilibrar el partido.

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“Después ajustamos bien. Nos ayudó mucho Quiñones, nos ayudó mucho Mora y luego ya fue coser y cantar”, comentó entre risas el entrenador nacional.

Javier Aguirre se rinde ante Memo Ochoa

Guillermo Ochoa besa el poste tras finalizar el partido con el que se despidió de la selección mexicana en el Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse
Guillermo Ochoa besa el poste tras finalizar el partido con el que se despidió de la selección mexicana en el Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Más allá de la victoria, Javier Aguirre dejó claro que uno de los momentos más especiales del encuentro fue ver nuevamente a Guillermo Ochoa defendiendo la portería mexicana en una Copa del Mundo.

El técnico aseguró sentirse especialmente feliz por el veterano arquero, a quien calificó como una auténtica leyenda del fútbol mundial.

“Me voy más satisfecho por Memo Ochoa. Yo creo que eso empaña todo lo demás. Es una leyenda del fútbol mundial y es mexicano”, expresó Aguirre.

El entrenador también reveló que la decisión de darle minutos al guardameta ya estaba contemplada, pues considera que Ochoa atraviesa un momento físico y futbolístico extraordinario.

“Memo necesitaba jugar. Está jugando muy bien, mejor que nunca. Se levanta temprano, va al gimnasio, no para, está animando a los compañeros. Está mejor que nunca”, afirmó el estratega mexicano.

Las declaraciones de Aguirre rápidamente generaron reacciones positivas entre la afición mexicana, que reconoció el liderazgo y compromiso de Ochoa dentro y fuera de la cancha.

México presume profundidad y unión de grupo

Javier Aguirre resaltó que el funcionamiento colectivo no se ha visto afectado pese a la rotación de jugadores mexicanos (REUTERS/Annegret Hilse)
Javier Aguirre resaltó que el funcionamiento colectivo no se ha visto afectado pese a la rotación de jugadores mexicanos (REUTERS/Annegret Hilse)

Otro de los temas que destacó Javier Aguirre fue la capacidad del equipo para mantener un alto nivel pese a las múltiples rotaciones realizadas durante la fase de grupos.

El técnico resaltó que ha utilizado prácticamente a todos los jugadores convocados y que el funcionamiento colectivo no se ha visto afectado, algo que considera fundamental en un torneo tan exigente como el Mundial.

“Juegue quien juegue, el equipo no se descompone, no dependemos de nadie y eso me da mucho gusto”, señaló.

Aguirre incluso mencionó con humor que solamente Carlos Acevedo no ha tenido actividad, aunque dejó entrever que todos los futbolistas están listos para responder cuando sean requeridos.

“Es difícil porque en tres partidos mover a veinticinco tipos y que el equipo siga caminando no es fácil”, explicó.

El estratega también celebró la conexión que existe actualmente entre la Selección Mexicana y la afición, especialmente después de los festejos masivos que se han vivido en distintas ciudades del país tras el buen paso del Tri en la Copa del Mundo.

“Ojalá sigamos con esta comunión con la afición”, concluyó Aguirre.

México ilusiona rumbo a la siguiente ronda

Zócalo
CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Cientos de personas ven el partido México vs Corea en el FIFA Fest en su cede de la plancha del Zócalo en el Centro Histórico. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Con la victoria sobre Chequia, la Selección Mexicana mantiene el entusiasmo de millones de aficionados que sueñan con una actuación histórica en el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado orden, intensidad y una importante profundidad de plantilla, elementos que podrían convertirse en factores decisivos para aspirar a llegar lejos en el torneo.

Mientras tanto, figuras como Guillermo Ochoa continúan escribiendo capítulos históricos con la camiseta nacional, consolidándose como referentes de varias generaciones de futbolistas mexicanos.

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