“Completamente desconectado de la realidad”: MC atacó a AMLO por su informe de gobierno

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), pidió que se transparentaran los contratos de adquisición de vacunas contra el COVID-19 en México (Foto: Cortesía MC)

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), criticó el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con motivo del tercer aniversario de la victoria que obtuvo el domingo 1 de julio del 2018 para ganar la presidencia de México.

A través de redes sociales, el senador del partido naranja estimó la percepción de López Obrador como desconectada de la realidad y que se basó en autoelogios para rendir el informe de sus dos años y medio de gobierno.

“El Presidente confirma que está completamente desconectado de la realidad. Como en los tiempos del viejo régimen que tanto critica, su informe estuvo lleno de autoelogios, sin asomo de autocrítica y, por lo tanto, cancelando cualquier posibilidad de enderezar el rumbo de México”, señaló en su cuenta oficial de Twitter.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), criticó el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ( Fotos: Presidencia)

Haciendo referencia a una frase famosa del jefe del ejecutivo federal, Castañeda Hoeflich refirió que se planteó una “encuesta a modo” sólo para dotar de legitimidad la administración obradorista; sin embargo, señaló las faltas de la 4T.

“Antes con ‘otros datos’, ahora con una encuesta a modo, trata de convencernos de que cuenta con el apoyo mayoritario. Como si eso fuera suficiente para ocultar el fracaso de sus políticas de justicia, medio ambiente, salud, economía o combate a la corrupción”, condenó el egresado de la Universidad de Guadalajara.

Finalmente, el legislador mexicano dijo que el presidente tabasqueño fracasó en su objetivo de transformar a la república, pues cayó en la repetición de la vieja política.

“Fiel a su doble discurso, promete respeto, pero a sus opositores los etiqueta de clasistas, racistas e hipócritas; dice que no quiere poseer la verdad absoluta, pero trata de imponer su palabra. Así el Presidente que dijo que iba a cambiar la historia y solo la está repitiendo”, finalizó el hilo que abrió en la plataforma digital.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC) numeró los fallos de López Obrador en su gestión (Foto: Cortesía MC)

Otro gran detractor de la 4T que se manifestó inmediatamente contra lo referido por López Obrador en el Patio de Honor de Palacio Nacional fue Vicente Fox, quien, para criticar el informe del mandatario, exaltó una grabación de Ricardo Anaya, denostó las “ayudas’ a pobres”, menospreció el avance en materia de seguridad, lamentó los muertos por la pandemia y promovió una alternativa a la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero.

En cuanto a la participación de Ricardo Anaya en las publicaciones de Fox, el ex mandatario aseguró que lo dicho por el ex candidato a la presidencia es el “verdadero informe, lo demás son patrañas”. Pues presumió un video en el que el egresado de la UVM señaló que AMLO no cumplió en bajar el costo de las gasolinas, del gas y la energía eléctrica.

Anaya Cortés también señaló el incremento en la cantidad de pobres en el país, el desarrollo económico por debajo de lo prometido y las carencias en el sistema de salud.

En cuanto a los programas sociales, Fox Quesada descartó que éstos sean los que México necesita para poder prosperar.

Vicente Fox también criticó el informe de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Contrastantemente, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que la administración federal va “a todo dar”.

Antes de ingresar al recinto, Bartlett Díaz fue abordado por la prensa, quien le cuestionó si la administración de AMLO le ha fallado en algo a las y los mexicanos, a lo que contestó que “en un ejercicio de autocrítica, así muy autocrítica: Nada, vamos a todo dar”.

Finalmente, la jornada política se cerró con un evento en el Auditorio Nacional, donde se reunió la militancia de Morena para festejar los tres años de la victoria.

