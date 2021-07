Claudia Sheinbaum pidió día económico y se reunió con gobernadores de Morena en el evento de 3 años de la victoria

Claudia Sheinbaum convivió con los gobernadores de Chiapas, Tabasco y Veracruz (Foto: Twitter / @Claudiashein)

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, solicitó un día de licencia sin goce de sueldo este jueves 1 de julio para poder acudir a la ceremonia “3 Años de Victorias del Pueblo”, que conmemora la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Derivado de esto, la jefa de gobierno no tuvo actividades públicas oficiales ni realizó quehacer administrativo referido a su gestión como jefa del ejecutivo local. Se espera que el festejo se lleve a cabo entre miembros destacados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y promotores de la 4T.

El evento se lleva a cabo en el Auditorio Nacional en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y Sheinbaum Pardo subió una foto a su cuenta oficial de Twitter en la que se le ve acompañada de los tres gobernadores en turno del partido: Rutilio Escandón Cadenas, de Chiapas; Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz; y Adán Augusto López Hernández, de Tabasco.

La jefa de gobierno pidió un día de licencia para acudir al festejo del tercer aniversario de la victoria de AMLO (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

“Aún cuando estamos ya fuera de horario laboral, he pedido el día económico para acompañar a mis compañeros gobernadores en el evento de 3 años de la victoria”, escribió la doctora en ingeniería ambiental.

El domingo 1 de julio del 2018 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que definirían al sucesor de Enrique Peña Nieto, el último presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde los tres punteros eran Antonio Meade, por el tricolor; Ricardo Anaya, por el Partido Acción Nacional (PAN); y AMLO, por Morena.

Siendo este último el victorioso con más de 30 millones de votos, pues el Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de Lorenzo Córdova, terminó reconociendo que López Obrador recibió una votación de 30,113,483 sufragios, lo que representó el 53.19% de las boletas ejercidas ese día.

Claudia Sheinbaum se encontró con los gobernadores de Morena en el festejo (Foto: CDMX)

Por su cuenta, Anaya Cortés y Meade Kuribreña se quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Donde el PAN logró capitalizar únicamente 12,610,120 votos, que representa el 22.27 por ciento. Mientras que el PRI se quedó con 9,289,853 sufragios ejercidos, lo que equivale al 16.4 por ciento.

Previo al evento, AMLO ofreció un informe de gobierno, en el que expresó los resultados de los primeros dos años y medio de su mandato, donde leyó una encuesta telefónica que se hizo desde presidencia sobre el desempeño de su sexenio hasta ahora. “Estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente. Que haya más revolución de las consciencias. Convencer para elevar a rango supremo a la honestidad”.

Esta encuesta de desarrollo a partir de tres ejes principales enunciados repetidamente por el mandatario: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, explicó.

AMLO también presentó un informe de gobierno (Fotos: Presidencia)

“Es público y notorio que informamos y cumplimos a tiempo. Que levantamos con seguridad el sistema de salud que estaba en ruinas […] Se logró que ningún enfermo se quedara sin cama”, dijo el presidente. Además, recalcó que se ha hecho todo lo humanamente posible para enfrentar la pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo.

Respecto al panorama económico, el mandatario dijo que el salario mínimo aumentó en 44% y que los precios de la gasolina y la luz se han mantenido, a excepción del gas el cual “aumentó un poco, pero lo vamos a corregir”.

En la recta final de su discurso el mandatario recordó el día que ganó la presidencia y como un joven le pidió no defraudar al país en su gobierno. “Recuerdo cuando, el día que me dirigía a la Cámara de Diputados para tomar protesta, un joven en bicicleta se acercó al automóvil y me gritó: ‘No nos vayas a fallar’. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven y de quienes votaron por mí”, concluyó.

