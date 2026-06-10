Captan a Héctor Contreras, titular del SAT Quintana Roo, en zona VIP de partido de la NBA junto a Trump

Héctor Contreras Mercader, funcionario del SAT en Quintana Roo, aparece en las transmisiones del Juego 3 de las Finales de la NBA en Nueva York, en una zona VIP donde los boletos superan los 20,000 dólares — más de cinco meses de su sueldo reportado. (SAUL LOEB / AFP)

Héctor Contreras, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo, fue captado la noche del lunes 8 de junio en una zona VIP del Madison Square Garden de Nueva York durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs, en un área donde los boletos alcanzaron precios de hasta 20,000 dólares (casi 350 mil pesos mexicanos) por asiento.

El funcionario apareció en las transmisiones internacionales justo debajo del palco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acudió al evento.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales luego de que los medios internacionales enfocaran a Trump —el primer mandatario estadounidense en asistir a unas Finales de la NBA, acompañado de su nieta Kai Trump— y en el encuadre quedara visible Héctor Contreras Mercader, vestido con el jersey de los Knicks y acompañado de un joven que ha sido identificado como su hijo.

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El director del SAT de Quintana Roo fue visto en el Madison Square Garden el pasado lunes. (Foto: Radio Cultural del Ayuntamiento de Cancún)

Hasta el momento, ni el funcionario ni el SAT Quintana Roo han emitido posicionamiento público sobre su presencia en el evento y los recursos con los que adquirió los boletos.

La cifra del costo aproximado de los boletos dista del ingreso neto que el titular del SAT reporta en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es de 64,650 pesos mensuales. Para pagar un solo boleto, el funcionario habría necesitado ahorrar más de cinco meses de su sueldo íntegro.

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El boleto más barato en esa zona superó los 10,000 dólares

Los precios en el Madison Square Garden para el Juego 3 de las Finales escalaron de forma acelerada tras la confirmación de la asistencia de Trump. El boleto de entrada más económico en el recinto llegó a costar 3,940 dólares el lunes por la mañana, mientras que los asientos en la zona baja del estadio alcanzaron hasta 104,000 dólares, de acuerdo con datos del portal Vivid Seats.

En dicho partido, los Spurs ganaron el partido 115 a 111 sobre los Knicks, resultado que dejó la serie 2 a 1 a favor de Nueva York.

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¿Quién es Héctor Contreras?

Héctor Contreras, titular del SAT en Quintana Roo, no ha dicho nada sobre los hechos. (Captura de pantalla)

Héctor José Contreras Mercader es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. Inició su carrera como auxiliar contable en empresas privadas y del sector público, de acuerdo con información del Gobierno de Cancún.

Entre 2011 y 2013 fue jefe de departamento en la XV Regiduría del Ayuntamiento de Benito Juárez. En 2013 ganó su primer cargo de elección popular como regidor de ese municipio. Posteriormente ocupó la Dirección General de Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún y trabajó como asesor financiero en distintas dependencias públicas.

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Entre 2016 y 2018 fue oficial mayor del mismo ayuntamiento. En octubre de 2018, la entonces presidenta municipal Mara Lezama lo ratificó en ese cargo. Tras la victoria de Lezama en la gubernatura de Quintana Roo, Contreras Mercader fue nombrado titular del SAT en la entidad, cargo que ocupa actualmente.

La aparición del funcionario en una de las zonas más exclusivas del Madison Square Garden generó cuestionamientos en redes sociales por el contraste con el discurso de austeridad republicana que ha sido bandera de los gobiernos emanados de Morena.

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