México

Qué museos estarán cerrados en la Ciudad de México el 11 de junio

Varios recintos del Centro Histórico suspendieron actividades este jueves por afectaciones externas, mientras otros espacios culturales de la ciudad amplían horarios y preparan actividades nocturnas por el Mundial 2026

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MUNAL
El MUNAL, el Palacio de Minería y otros tres museos del Centro Histórico cerraron por los bloqueos de la CNTE; el INAH y recintos privados ajustan horarios para atender la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026. (FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Cinco museos del Centro Histórico permanecerán cerrados este jueves 11 de junio debido a los bloqueos viales provocados por manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el primer cuadro de la ciudad, mientras que otros recintos amplían sus horarios para atender la afluencia de turistas durante el Mundial 2026.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) emitió un comunicado en el que atribuye el cierre a “causas ajenas al recinto”. La CNTE instaló bloqueos en zonas aledañas que impiden el acceso normal a varios espacios culturales del área.

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Estos son los museos cerrados el 11 de junio en la CDMX

La Secretaría de Cultura capitalina alista ediciones especiales de la Noche de Museos con entrada gratuita durante junio y julio. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo
La Secretaría de Cultura capitalina alista ediciones especiales de la Noche de Museos con entrada gratuita durante junio y julio. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo

Los recintos que permanecen cerrados hasta nuevo aviso son:

  • Museo Nacional de Arte (MUNAL)
  • Museo de la Ciudad de MéxicoPalacio de Iturbide
  • Museo del Estanquillo
  • Palacio de Minería

El Colegio de San Ildefonso retomó actividades, aunque con acceso exclusivo por su calle peatonal, como medida para sortear los bloqueos en las vialidades principales.

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Museos con horarios ampliados por el Mundial 2026

Frente al cierre de algunos recintos, otros espacios culturales ajustaron su operación para recibir a los visitantes que llegan a la ciudad por la Copa del Mundo. Las autoridades culturales prevén que los turistas combinen las visitas a museos con la asistencia a partidos, Fan Fest y actividades deportivas en distintos puntos de la CDMX. Entre los espacios que adoptarán este nuevo horario figuran:

  • Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) contempla extender el horario de varios de sus recintos hasta las 19:00 horas, por encima de los cierres habituales que oscilan entre las 17:00 y las 18:00 horas.
  • Museo del Palacio de Bellas Artes se ha sumado a las celebraciones del Mundial 2026 en la CDMX presentando una programación especial que incluye muestras inmersivas y activaciones culturales, además de unirse a las extensiones de horario y a las actividades nocturnas organizadas por el INBAL. Con un horario de 10:00 a 19:00 horas (el último acceso es a las 18:30 horas).
  • Museo del Templo Mayor
  • Castillo de Chapultepec
  • Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
El INAH extiende horarios hasta las 19:00 horas y tres museos preparan actividades nocturnas por la temporada mundialista.

La ampliación no implica una modificación total de la operación de los museos, sino un ajuste para permitir visitas vespertinas adicionales. Varios recintos preparan además exposiciones temporales sobre futbol, identidad mexicana e historia de las Copas del Mundo.

Museos con actividades nocturnas hasta las 21:00 y 22:00 horas

Tres espacios culturales van más allá del horario extendido y planean operar hasta las 21:00 o 22:00 horas durante jornadas especiales vinculadas al Mundial:

  • Museo Jumex
  • Museo Franz Mayer
  • Museo Yancuic

Estos recintos tienen previstas actividades culturales nocturnas, conciertos, recorridos guiados y experiencias interactivas para visitantes nacionales y extranjeros.

La Secretaría de Cultura capitalina prevé organizar ediciones especiales de la Noche de Museos durante junio y julio de 2026, con eventos gratuitos y recorridos nocturnos en distintos puntos de la ciudad.

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