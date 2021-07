“Gracias a tus abrazos y besos”: Vicente Fox se lanzó contra AMLO y su informe

Vicente Fox arrecia con críticas a AMLO y Morena con motivo de su informe de gobierno (Foto: Twitter / @lopezobrador_ / @VicenteFoxQue)

Una vez más, Vicente Fox se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales, donde descalificó lo mencionado por él en su informe de gobierno con motivo del tercer aniversario de su victoria en las urnas el domingo 1 de julio del 2018.

La mañana de este jueves 1 de julio, el jefe del ejecutivo federal presentó los avances de su gobierno en el Patio de Honor de Palacio Nacional; sin embargo, sus detractores ofrecieron su propia versión del avance de la 4T.

Uno de los más vociferantes contra López Obrador ha sido el ex presidente por el PAN Vicente Fox, quien ha mantenido un perfil muy activo contra el mandatario actual desde antes que tomara protesta, de tal modo que los informes de gobierno que ofrece AMLO no pasan inadvertidos por el esposo de Marta Sahagún.

No es la primera vez que Fox es criticado por sus mensajes (Foto: Cuartoscuro)

Desde que se rindió el informe, el ex presidente realizó cinco observaciones, en las que exaltó una grabación de Ricardo Anaya, denostó las “‘ayudas’ a pobres”, menospreció el avance en materia de seguridad, lamentó los muertos por la pandemia y promovió una alternativa a la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero.

En cuanto a la participación de Ricardo Anaya en las publicaciones de Fox, el ex mandatario aseguró que lo dicho por el ex candidato a la presidencia es el “verdadero informe, lo demás son patrañas”. Pues presumió un video en el que el egresado de la UVM señaló que AMLO no cumplió en bajar el costo de las gasolinas, del gas y la energía eléctrica.

Anaya Cortés también señaló el incremento en la cantidad de pobres en el país, el desarrollo económico por debajo de lo prometido y las carencias en el sistema de salud.

En cuanto a los programas sociales, Fox Quesada descartó que éstos sean los que México necesita para poder prosperar.

Fox utilizó un video de Ricardo Anaya para reafirmar su postura (Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoAnayaC)

“Gobernar no se trata de ‘ayudas’ a pobres. Se trata de soluciones. Se trata de que dejen de ser pobres y sean clases medias. Ya perdiste tu oportunidad. Hoy hay 10 millones más de pobres. Ya basta de engaños!!”

Respecto a los resultados de la lucha contra la inseguridad, Fox aseguró que no existen, pues las medidas implementadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según él, no han ofrecido los resultados necesarios para pacificar a México.

“Nunca con el nivel de hoy, gracias a tus abrazos y besos”

En cuanto al combate de la pandemia de COVID-19, AMLO mencionó que la campaña de vacunación ha surtido el efecto deseado, pues ha bajado la incidencia en casos y se redujo la letalidad; sin embargo, el ex presidente está en la espera del conteo de muertos para octubre de este año.

“Si nos cumples, que lo dudo, con cuántos muertos más para Octubre??”

Finalmente, en la promoción de la etiqueta #FiscalíaQueSirva, Fox Quesada exigió una mejor Fiscalía General de la República (FGR), por lo que dijo que lo que busca La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) (http://cmdpdh.org/impunidad/) es lo adecuado para una “verdadera transformación”.

AMLO ofreció un informe de gobierno en virtud del tercer aniversario de su victoria en las urnas (Fotos: Presidencia)

“Esto si es una verdadera transformación no una simulación!! Hagamos la realidad todos. Exijamos inmediata aplicación a las 3 partes:

. Poder Ejecutivo

. Poder Legislativo

. Poder Judicial”

El Poder Ciudadano manda y lo exige

Por su cuenta, López Obrador continuó con la promoción de su informe de gobierno donde mencionó los avances de la administración federal en materia sanitaria, de seguridad y económica.

“Termino, amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, enviando este breve mensaje al pueblo de México: gracias por refrendarme su confianza; repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré”, finalizó su discurso en Palacio Nacional.

