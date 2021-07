“Insólito, inaudito, inaceptable”: qué dijo Estefanía Veloz a tres años del triunfo de AMLO

Estefanía Veloz se pronunció en su cuenta oficial de Twitter sobre el tercer aniversario del triunfo de AMLO (Foto: Instagram@estefaniavloz)

A través de su cuenta oficial de Twitter, la comunicadora Estafanía Veloz ironizó sobre el triunfo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obtenido hace tres años durante la contienda electoral del primero de julio del 2018, por lo que utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto en el marco del nuevo informe ofrecido por el ejecutivo en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

“¿Cómo que van tres años de gobierno y el presidente no ha podido arreglar todo lo que rompieron los gobiernos anteriores durante más de 50 años? Insólito, inaudito, inaceptable”, expresó la también presentadora de televisión.

Las reacciones no se hicieron esperar y una de las primeras cuentas en pronunciarse al respecto fue la del tuitero “Tumbaburros”, quien se ha lanzado en contra del tabasqueño en más de una ocasión y también aseguró en entrevista con diversos medios de circulación nacional que seguirá criticando a AMLO luego de haber sido señalado por poseer supuestas “granjas de bots” para atacar a su gestión.

La abogada Estefanía Veloz ironizó sobre las críticas que recibió AMLO tras su tercer informe presidencial (Foto: Twitter/ @EstefaniaVeloz)

“No es un problema de tiempo, el problema del Presidente es de capacidad. Si al vato lo pones a cobrar en un Oxxo, lo quiebra”, escribió. Minutos más tarde, Estefanía Veloz a modo de réplica hizo referencia a los presuntos nexos del tuitero con el senador Juan Carlos Romero Hicks, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), así como con Luis Felipe Calderón Zavala, hijo de la familia presidencial de 2006 a 2012.

“El burro hablando de orejas, tú y tus amigos azules no tuvieron la capacidad ni de ganar los estados que ya gobernaban, no lograron ni la mayoría, ni sostenerse más de dos sexenios. No hables de capacidad que no te queda”, apuntó la conductora del programa De Buena Fe, en el que también participan el morenista Gibrán Ramírez Reyes y el rapero Danger AK.

Por su parte, algunos internautas criticaron la postura de la también politóloga y activista y recordaron que el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el que militó durante algunos años, postuló como candidato a la gubernatura a Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual. Sin embargo, Veloz renunció a la bancada creada por el tabasqueño en 2011 en solidaridad con las víctimas de violación.

Después de haber generado conversación sobre el tercer informe presidencial, Veloz exhortó a sus seguidores a bloquear a los "bots" de la derecha (Foto: Twitter/ @EstefaniaVeloz)

Asimismo, usuarios de Twitter apuntaron que el presidente no ha atendido un “problema básico” como lo es el combate a la corrupción, ya que no se han implementado políticas públicas. Además, hubo quienes se pronunciaron su descontento hacia la gestión obradorista utilizando el hashtag #NadaQueCelebrar.

“Pobre López Obrador, no ha podido ni empezar”, “Para qué promete, si no va a poder ni con lo más simple, ¡comprar medicamentos!”, “Tres años perdidos, la historia lo dirá”, “Que no arregle todo, que al menos arregle cinco cosas en sus últimos tres años” e “Imagínate lo que va a costar a otros gobiernos arreglar lo que ese p*ndejo ya hizo con el país”, fueron algunos de los comentarios que recibió Veloz en su tuit, el cual rápidamente reunió más de mil 600 “Me gusta” y 296 “Retweets”.

Cabe destacar que la presentadora de Canal Once ha sostenido varios encontronazos con figuras públicas como Chumel Torres, Víctor Trujillo “Brozo” y recientemente sostuvo una discusión con el diputado morenista Pedro Carrizales, popularmente conocido como “El Mijis”, luego de que éste calificó el término “whitexican” como racista, a lo que Veloz apuntó que “el racismo a la inversa no existe”.

