“No encuentro diferencia entre ‘whitexican’ y negro”: El “Mijis” se pronuncia en el debate del racismo

Pedro Carrizales "El Mijis" es diputado del Partido del Trabajo.

El pasado lunes, por medio de sus redes sociales, el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, pidió, por medio de sus redes sociales, no utilizar la palabra “Whitexican”, y promover un mundo “no de colores”.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el político del estado de San Luis Potosí hizo la petición a quienes lo siguen. Todo comenzó con una publicación de la periodista del medio Expansión Política y doctora por Harvard Viri Ríos, en la que compartió una infografía, dando a conocer los datos del último estudio de Oxfam, llamado “Por mi raza hablará la desigualdad”.

En dicho estudio se muestran algunos datos alarmantes, como que una de cada tres personas de tez blanca pertenecen al 25% más rico del país, 52% más que los morenos y 103% más que las personas de tez oscura; además, que las personas con tonos oscuros de piel corren el riesgo de no tener educación básica, mientras que el 25% de personas de tez blanca tienen estudios superiores, en contraste con el 19% de personas con tez morena y 6.2% de personas con tez más oscura.

Otro de los datos que arroja el estudio, es que para una mujer con tono de piel blanco es más fácil conseguir un empleo prestigioso y bien pagado que para una mujer con piel oscura. El problema que notó el diputado del PT, fue el nombre de dicha infografía, pues lleva por título “El privilegio de ser whitexican”, por lo que compartió la publicación en su cuenta oficial de Twitter, diciendo que el racismo existe, pero llamar a alguien “Whitexican” hace más grande el problema. Llamó a sus seguidores a dedicar más tiempo a eliminar diferencias.

“El racismo existe, pero llamar a alguien “Withexican” solo hace más grande el problema. Se los dice un prieto, chaparro, tatuado y de barrio. Hay que dedicar más tiempo a eliminar las diferencias que a quejarnos o hacerlas más grandes usando palabras RACISTAS. ¡Digo!”, dijo en su mensaje Pedro Carrizales.

Tras esto, la organización encargada de combatir el racismo mediante la educación, la investigación y la divulgación, RacismoMX, respondió de manera contundente al legislador, pues le comentó que el término “whitexican” no era racista y lo invitó a escuchar un episodio de su podcast titulado “Racismo a la mexicana”. Además, mencionó que Whitexican era una sátira para reírse del poder de la blanquitud en nuestro país.

“Querido @mijisoficial : “whitexican” NO es un término racista. Te invitamos a escuchar el 2º episodio de nuestro podcast “Racismo a la mexicana” en donde lo explicamos. “Whitexican” es una sátira que sirve para reírse del poder de la blanquitud en México”, dijo la organización a El Mijis.

Tras esto, El Mijis respondió a RacismoMX que no encontraba la diferencia entre “Whitexican”, negro, prieto, nigga, etc, pues todos etiquetan a alguien por su tono de piel y condición. “Carnalitos, no encuentro diferencia entre “whitexican”, negro, prieto, nigga, etc todos etiquetan a alguien por su tono de piel y condición Promuevan un mundo de personas no de colores o cuando alguien argumente que decirnos negros “es una sátira”, tendrán que aguantar vara!”, dijo Carrizales.

Pedro Carrizales, "El Mijis", en su oficina del Congreso de San Luis Potosí.

Los comentarios de El Mijis provocaron algunas reacciones entre sus seguidores. Uno de ellos comentó que si no encontraba la diferencia, era porque se había “desconectado de la banda”, pues el racismo inverso, dijo, no existe.

“Si no encuentra diferencias es porque realmente te has desconectado de la banda, de nuevo, no existe el racismo inverso en un sistema dominado por blancos”, comentó el usuario.

Otro de los usuarios mencionó que aunque no es fan del término, éste no es racista, a comparación de los otros que mencionó y que se refieren a las personas con piel oscura, debido a la historia de opresión que conllevan.

“Si la hay. No soy fan del término, pero no es racista. En cambio los otros que escribiste (refiriéndote a gente de piel morena o negros) si lo son por la historia de opresión que conllevan. A los blancos no nos quitan derechos. Estoy de acuerdo en que no suma, pero racismo no es”, mencionó el usuario.

