“No mientas”: Jesús Zambrano criticó a AMLO y su informe por el tercer año de su triunfo

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no mintiera, ya que el 72.4 por ciento de ciudadanos no avalan su gobierno; esto luego de que el mandatario aseguró durante la presentación de su informe por el tercer año de su triunfo que si hoy fuera la consulta de revocación de mandato, ese porcentaje de la población querría que continúe al frente del poder.

Este primero de julio, el mandatario federal presentó su tercer informe en el Patio de Honor del Palacio Nacional, donde afirmó que su gobierno está “bien calificado” y, si hoy fuera la consulta de revocación, 72.4 por ciento de los ciudadanos estaría a favor de que continuará su mandato, el cual concluye en 2024.

La encuesta telefónica, realizada por su equipo de trabajo desde presidencia, se desarrolló a partir de tres ejes principales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, explicó el mandatario.

El mandatario federal presentó su tercer Informe de Gobierno en el Patio de Honor del Palacio Nacional (Fotos: Presidencia)

“Estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente. Que haya más revolución de las conciencias. Convencer para elevar a rango supremo a la honestidad”, dijo durante la presentación.

Ante las declaraciones del presidente, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló a través de su cuenta de Twitter que ese porcentaje (72.4 por ciento) son ciudadanos que no avalan su administración, ya que la inseguridad y la crisis en el país lo han rebasado.

Además, declaró que el informe de sus logros que presentó la mañana de este jueves no coincide con el país “que se está acabando”, y aseguró que el presidente vive en su propia realidad.

Zambrano señaló que el 72.4 por ciento son ciudadanos que no avalan su administración (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@Jesus_ZambranoG)

“No mientas señor Presidente, el 72.4 por ciento de ciudadadan@s no avala tu gobierno, estás reprobado, la inseguridad y la crisis te han rebasado. Tu informe @lopezobrador_ no pertenece a este país que te estás acabando. ¡Vives en tu propia realidad! #GobiernoGenocida 3 años de retroceso”, escribió en su red social.

Asimismo, a través de un comunicado difundido en la cuenta oficial del Partido de la Revolución Democrática, Zambrano calificó de absurdo e irresponsable que AMLO declarará que hoy es un día especial cuando el país atraviesa crisis de salud y seguridad.

“Es absurdo e irrelevante que Andrés Manuel López Obrador vaya a rendir un informe, que claramente es un desinforme, con motivo de su tercer año de haber sido electo y que además su partido celebre con fiestón en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que va a decirles a las y los mexicanos, si desde ese día se dedicó a polarizar al país, a descalificar adversarios, a ser irresponsable ante los graves problemas por los que atraviesa el país?”, aseveró el líder nacional del PRD.

Zambrano calificó de absurdo e irresponsable que AMLO dijera que hoy es un día especial cuando el país atraviesa crisis de salud y seguridad (fotos: Presidencia)

Recalcó que el presidente de la República vive en una realidad diferente a la de los mexicanos, porque todos los días en la “mañanera” hace creer que México va bien, que la economía se está recuperando, que sí hay empleo, que la violencia y la inseguridad han disminuido, pero en los hechos ocurre todo lo contrario.

El político perredista recordó que López Obrador hizo 100 compromisos al pueblo, sin embargo, “el precio de las gasolinas no ha disminuido; la bancada de Morena votó a favor de desaparecer las estancias infantiles; el presidente de la República se comprometió a garantizar atención médica y a que se otorgaran medicamentos gratuitos y hoy no hay medicamentos en los hospitales; las infancias que padecen cáncer no están recibiendo sus tratamientos porque el abasto es insuficiente y se acaba de vivir una de las elecciones más violentas en el país”.

Finalizó declarando que el PRD seguirá luchando por el bienestar de los mexicanos, por lo que en la próxima legislatura regresarán los programas sociales “que beneficiaban a las familias y les ayudaban a mejorar su calidad de vida”.

