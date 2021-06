Alejandro Moreno contra Ulises Ruiz: la lucha interna del PRI tras balacera en su sede

Ulises Ruiz y Alejandro Moreno (Foto: Cuartoscuro)

Luego del conflicto entre dos grupos de manifestantes a las afueras de la sede del PRI en la Ciudad de México, los políticos comenzaron a hilar sus cabos sueltos, con el objetivo de señalar responsables, pero la lucha es interna en el Partido Revolucionario Institucional.

Por su parte, Alejandro Moreno, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional señaló a Ulises Ruiz y a Nallely Gutiérrez como los responsables de mandar un supuesto grupo de choque.

“Siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos y del consenso, lo que es inadmisible es el uso de la violencia contra nuestros militantes. @ulisesruizor y @NalleGugi tendrán que responder ante las autoridades por estas agresiones”, escribió a través de sus redes sociales.

Además, aseguró que dichas prácticas no tienen cabida en el PRI, por lo que lanzó un fuerte llamado de atención y aseguró que la dirigencia nacional no permitirá actos armados.

“Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. @ulisesruizor y @NalleGugi representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos!”, redactó el político.

Además, aseguró que existen videos en los que se puede demostrar su complicidad. De acuerdo con el presidente del PRI, sus contrarios encadenaron el CEN del PRI, además de privar de la libertad a más de 20 personas. Dijo, también, que ya levantaron las denuncias correspondientes.

“Eres un cínico, eres un sinvergüenza, eres un mentiroso, Ulises Ruiz, no vamos a permitir que dividas al partido. Eres un lacayo, un mezquino, un esquirol”, sentenció el también llamado Alito.

Conflicto afuera del CEN del PRI (Foto: Twitter / @PRI_Nacional)

Además, diversos asistentes de la manifestación dieron entrevistas a las cámaras del Twitter oficial del PRI, y aseguraron que fueron estos mismos personajes políticos quienes mandaron a la gente, pues ellos mismos les habrían revelado esa información.

“No se valen las chingaderas que hizo Nallely Gutiérrez de atacarnos a balazos, pegarle a niños menores de edad batazos y piedras. No tiene corazón ni para los adultos mayores, ni para los menores de edad, ni para uno como ciudadano”, dijo una de las simpatizantes.

De acuerdo con su testimonio, empezaron a atacarla a batazos, y a balaos, sin importar que hubiera entre la manifestación niños, así como adultos mayores. En la persecución, dijo, se perdieron varios de los manifestantes, pues todos corrieron sin rumbo fijo.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 13MARZO2019.- El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, aspirante a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Pri, durante su visita en la cuidad de Toluca reiteró que el ex presidente Peña Nieto debe salir de las filas del partido tricolor y que la militancia del Edomex representa al menos el 13 por ciento de la votación nacional. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Ulises Ruiz se defiende con más acusaciones

Ulises Ruiz fue certero, y no ha hecho mayores acusaciones al respecto. A través de su cuenta de Twitter, el político responsabilizó de los actos a Moreno, Rubén Moreira, José Murat e Israel Betanzos. Aseguró, además, que no se trata de un asunto de porros, si no de política.

Ulises apoyó en su totalidad la manifestación de priistas en el CEN, donde se pretendía exigir la renuncia inmediata de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, y fue secundado, además, por la dirigente del Colegio Nacional de Profesionales en Derecho, Nallely Gutiérrez.

Sin embargo, horas después de comenzado el plantón, advirtieron a través del grupo Democracia Interna que los ya mencionados preparaban porros para desalojar a los manifestantes.

Por su parte, Nallely Gutiérrez aseguró desde días anteriores que Alito es un “represor y misógino”, puesto que solicitó su expulsión del partido tras exigir que los dirigentes nacionales renuncien.

“Soy objeto de violencia política por razones de género y amenazas. Y no sabes que hacer para parar nuestro movimiento! Vamos a seguir!”, escribió en las redes sociales.

Gutierréz se encontraba afuera del CEN cuando publicó sobre Rubén Barrios (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Gutiérrez se encontraba afuera del CEN, cuando publicó en sus redes sociales que el líder de comerciantes, Rubén Barrios, es también el cabecilla del grupo de supuestos represores. Después de dicho videos no se ha pronunciado al respecto.

SEGUIR LEYENDO: