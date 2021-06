Violencia en CDMX: un manifestante fue baleado afuera de la sede del PRI

Conflicto afuera del CEN del PRI (Foto: Twitter / @PRI_Nacional)

Los datos oficiales señalan que la manifestación se realizó en la avenida Héroes Ferrocarrileros, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, misma en la que habrían participado alrededor de 120 personas.

Sin embargo, durante las acciones se registró una riña con otros ciudadanos inconformes, quienes al parecer formaban parte de un partido político.

Pero el dato de mayor relevancia fue la detonación de un arma de fuego, de acuerdo con los testigos, por lo que la policía decidió intervenir, y dieron aviso de tres personas con manchas de sangre en el cuerpo.

A la zona acudieron inmediatamente los paramédicos de Protección Civil de la alcaldía. Su reporte indica que se brindó la atención a un hombre y una mujer con golpes en la cabeza.

Además, dieron a conocer que un joven de 20 años de edad, quien presentó una herida de bala en la espalda, fue trasladado a un hospital para su atención médica definitiva.

Alrededor de 150 uniformados de la Secretaría se Seguridad Ciudadana acudieron a la dirección con el fin de resguardar a los manifestantes, quienes se replegaron, pero continuaron con su protesta pública.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, y ya se realiza el videoreplay de las cámaras de videovigilancia para identificar a quienes realizaron los disparos.

(Foto: Cuartoscuro)

Alejando Moreno acusó a Ulises Ruiz

Por su parte, Alejandro Moreno, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional señaló a Ulises Ruiz y a Nallely Gutiérrez como los responsables de mandar un supuesto grupo de choque.

“Siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos y del consenso, lo que es inadmisible es el uso de la violencia contra nuestros militantes. @ulisesruizor y @NalleGugi tendrán que responder ante las autoridades por estas agresiones”, escribió a través de sus redes sociales.

Además, aseguró que dichas prácticas no tienen cabida en el PRI, por lo que lanzó un fuerte llamado de atención, y aseguró que la dirigencia nacional no permitirá actos armados.

“Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. @ulisesruizor y @NalleGugi representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos!”, redactó el político.

(Captura de pantalla)

Por su parte, en la cuenta oficial del PRI, se subieron varios videos en los que se da cuenta de que un grupo acudió al evento de simpatizantes que defienden el puesto de Moreno.

De acuerdo con el partido, tanto Ruiz como Gutiérrez formarían parte del comando armado que fomentó la violencia. Además, en entrevista, varios de los manifestantes rindieron su declaración.

“Pedimos a la Secretaría de Seguridad de la CDMX tome cartas en el asunto y detenga a quienes usan las balas para atacar a una militancia pacífica”, exigió el PRI.

“No se valen las chingaderas que hizo Nallely Gutiérrez de atacarnos a balazos, pegarle a niños menores de edad batazos y piedras. No tiene corazón ni para los adultos mayores, ni para los menores de edad, ni para uno como ciudadano”, dijo una de las simpatizantes.

De acuerdo con su testimonio, empezaron a atacarla a batazos, y a balaos, sin importar que hubiera entre la manifestación niños, así como adultos mayores. En la persecución, dijo, se perdieron varios de los manifestantes, pues todos corrieron sin rumbo fijo.

Por su parte, Ulises Ruiz respondió a las acusaciones y responsabilizó a “Alito, Ruben Moreira, José Murat e Israel Betanzos de cualquier agresión que sufran los militantes que pacíficamente mantienen tomado el PRI.”

