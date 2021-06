“Odio, resentimiento y venganza”: los “impulsores” de Morena, según Claudio X. González

Claudio X. González arremetió contra los resultados de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Nuevamente, el empresario Claudio X. González criticó a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por los resultados obtenidos en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sólo que a diferencia de otras veces, en esta ocasión, el magnate mexicano aseguró que el resentimiento forma parte de los principios que impulsan al partido.

A 17 días de las elecciones del domingo 6 de junio, el miembro fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aseguró que el odio, resentimiento y la venganza impulsan a Morena.

Aunado a esto, el promotor de la alianza PRI-PAN-PRD aseguró que el resultado de este resentimiento es el incremento de la pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad, ignorancia y muerte en el país.

Claudio X González y Gustavo Hoyos son los empresarios encargados de promover la plataforma Sí por México, la responsable de aliar al PRI con el PAN y el PRD (Foto: Especial)

“Morena es un movimiento impulsado principalmente por el odio, el resentimiento y la venganza. Nada bueno puede venir de algo que es esencialmente destructivo. Por eso el resultado es tan malo: +pobreza, +desigualdad, +corrupción, +inseguridad, +ignorancia y +muerte”

Dicha aseveración tuvo reacciones encontradas por parte de los usuarios de esta plataforma digital, pues se manifestaron expresiones tanto en favor como en contra.

El intercambio de descalificaciones no se hizo esperar, pues respuestas como “Jajajaja viven en una burbuja ustedes, los beneficiados de la corrupta relación entre el poder político y el económico. Claro que se espera algo mejor de destruir esa antigua manera de ejercer el poder, pero no para ustedes, si no para quienes históricamente hemos sido víctimas”, chocaron con “Puro resentimiento de esos lame botas de la 4t y del enano de palacio, como si su miserable vida fuera a cambiar por arrodillarse ante su rey, Sigan de huevones esperando que los políticos les cambien la vida, Por lo pronto yo me voy a trabajar, que el sábado tengo carnita asada”.

Los líderes del PRI, PAN y PRD juntos en Ca por México (Foto: Cuartoscuro)

El mensaje que se connotó por los usuarios en la red social fue el de resentimiento por parte de los promotores de la llamada 4T y de la reacción contra los supuestos resentidos. Por eso las opiniones agregadas al tuit del magnate fueron en un sentido de confrontación en vez de ser constructivo.

Cabe recordar que tanto González Guajardo como Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), impulsaron la plataforma Sí por México, que derivó en la conformación de Va por México, la coalición que juntó por primera vez en la historia de México a el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para hacerle frente a Morena y sus aliados (PT y PVEM) en las urnas este año.

Sin embargo, la popularidad de los promotores de la 4T volvieron a conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados federal en el Palacio Legislativo de San Lázaro y ganaron 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego, dejándole tan solo dos estados a los candidatos del PAN en Chihuahua y Querétaro.

Claudio X. González consolidó un bloque político contra AMLO a través de una plataforma que se asumió como ciudadana (Foto: Cuartoscuro)

Y es este resultado el que pudo incidir en la publicación del fundador de MCCI, pues durante la ceremonia de consolidación de Va por México ante el Instituto Nacional Electoral (INE), González Guajardo dio un discurso anti AMLO, en el que tildó el gobierno del tabasqueño como un “desgobierno”.

“El autoritarismo incompetente amenaza a México con un retroceso de décadas, por eso la coalición tiene dos tareas. Primero, detener el desgobierno, ganando la mayoría en la Cámara de Diputados en el 21, lo que aseguraría una sana división de poderes y la racionalidad legal y presupuestal. Y el segundo es comenzar a proyectar una alternativa distinta y mejor de gobierno para el 24”, dijo.

Por su cuenta, los líderes del PRI, PAN y PRD aseguraron que continuarán juntos como bloque opositor ante la 4T para evitar una sucesión presidencial en favor de los cercanos de López Obrador que, de acuerdo con México Elige, el favorito de las y los mexicanos para ser el presidente de 2024 a 2030 es Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

