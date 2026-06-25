Marcha LGBT en CDMX: así se acomodarán los contingentes para el pride 2026

La marcha del orgullo LGBT se lleva a cabo año con año en la CDMX y es una de las más multitudinarias Credito:Infobae-Max Alonso

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ en CDMX se realiza el próximo sábado 27 de junio con ajustes por la convivencia con actividades del Mundial de Futbol 2026, una modificación que cambia el destino de los carros alegóricos y traslada el escenario principal a las inmediaciones de Bellas Artes.

La edición 48 de la movilización mantiene su salida en el Ángel de la Independencia y avanza hacia el Centro Histórico bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”.

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Los asistentes deben concentrarse desde las 10:00 horas en el punto tradicional de arranque. Algunos contingentes podrían comenzar a avanzar alrededor de las 11:30 horas, por lo que los organizadores recomiendan llegar con anticipación para facilitar el acomodo y evitar contratiempos.

La coincidencia con el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino obliga a modificar parte de la logística. El ajuste principal recae en los carros alegóricos y vehículos participantes, que circularán por Paseo de la Reforma, pero no entrarán a la Plaza de la Constitución.

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Los carros alegóricos terminarán su recorrido antes de Avenida Juárez

Créditos: Cuartoscuro

Esas unidades concluirán su trayecto en Reforma Norte, antes de llegar a Avenida Juárez. El escenario principal y buena parte de las actividades artísticas también cambian de sede y se mudan a Bellas Artes, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas.

El Comité Gay Pride CDMX prevé además un pronunciamiento público alrededor de las 13:00 horas en el área del Fan Fest ubicada en el Zócalo. La publicación señala que las autoridades y organizadores aplican estos cambios para permitir la realización de la marcha y reforzar la seguridad de los asistentes.

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La movilización cuenta con apoyo de la SSC y de la Secretaría de Salud para labores de vialidad, atención médica y respuesta ante emergencias. Las autoridades también pidieron contemplar más tiempo de traslado por la afluencia esperada tanto en la marcha como en las actividades mundialistas del Centro Histórico.

Los contingentes y el orden para la marcha LGBT

Este es el acomodo de los contingentes para la marcha de este sábado. Crédito: ig/marchalgbtcdmx

La marcha LGBT informó en redes sociales cómo será el acomodo de los contingentes para tener un evento más ordenado. Cabe mencionar que se trata de sólo una sugerencia, y que los asistentes podrán marchar en el tramo que ellos deseen.

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Personas deportistas.

Personas con discapacidad.

Organizaciones que acompañan casos de desaparición, asesinatos y discursos de odio.

Poblaciones trans y no binarias.

Familias.

Organizaciones de la sociedad civil.

Representantes de estados de la República.

Colectivos estudiantiles.

Contingentes artísticos y de entretenimiento.

Sindicatos.

Organizaciones políticas.

Público en general.

Empresas participantes.

Carros alegóricos.

El tramo del silencio volverá entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el memorial “Aquí nadie olvida”

La marcha LGBT se hace cada junio en la CDMX. Foto: X/@GobCDMX.

La marcha volverá a integrar el llamado tramo del silencio, un espacio dedicado a la memoria de personas de la diversidad sexual y de género víctimas de crímenes por prejuicio, desapariciones, violencia, discriminación y abandono institucional y social. Ese segmento se ubicará entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento +43, y se extenderá hasta el memorial “Aquí nadie olvida”.

Ese recorrido busca mantener visible la exigencia de verdad, justicia y no repetición. A través del silencio colectivo, los organizadores plantean una demanda de justicia, verdad y reparación para las víctimas.

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Hasta ahora están confirmadas figuras como Niurka Marcos, Regina Orozco, María Daniela y su Sonido Lasser, Tatiana y La Sonora Dinamita. En los próximos días se anunciarían más artistas, influencers y representantes de la comunidad LGBTQ+ para las actividades de cierre.