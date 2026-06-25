México

Marcha LGBT en CDMX: así se acomodarán los contingentes para el pride 2026

El colectivo de la diversidad sexual en México planea un evento único “ante los ojos del mundo”

Guardar
Google icon
Marcha del Orgullo LGBT+ 2024 en CDMX
La marcha del orgullo LGBT se lleva a cabo año con año en la CDMX y es una de las más multitudinarias Credito:Infobae-Max Alonso

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ en CDMX se realiza el próximo sábado 27 de junio con ajustes por la convivencia con actividades del Mundial de Futbol 2026, una modificación que cambia el destino de los carros alegóricos y traslada el escenario principal a las inmediaciones de Bellas Artes.

La edición 48 de la movilización mantiene su salida en el Ángel de la Independencia y avanza hacia el Centro Histórico bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”.

PUBLICIDAD

Los asistentes deben concentrarse desde las 10:00 horas en el punto tradicional de arranque. Algunos contingentes podrían comenzar a avanzar alrededor de las 11:30 horas, por lo que los organizadores recomiendan llegar con anticipación para facilitar el acomodo y evitar contratiempos.

La coincidencia con el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino obliga a modificar parte de la logística. El ajuste principal recae en los carros alegóricos y vehículos participantes, que circularán por Paseo de la Reforma, pero no entrarán a la Plaza de la Constitución.

PUBLICIDAD

Los carros alegóricos terminarán su recorrido antes de Avenida Juárez

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

Esas unidades concluirán su trayecto en Reforma Norte, antes de llegar a Avenida Juárez. El escenario principal y buena parte de las actividades artísticas también cambian de sede y se mudan a Bellas Artes, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas.

El Comité Gay Pride CDMX prevé además un pronunciamiento público alrededor de las 13:00 horas en el área del Fan Fest ubicada en el Zócalo. La publicación señala que las autoridades y organizadores aplican estos cambios para permitir la realización de la marcha y reforzar la seguridad de los asistentes.

La movilización cuenta con apoyo de la SSC y de la Secretaría de Salud para labores de vialidad, atención médica y respuesta ante emergencias. Las autoridades también pidieron contemplar más tiempo de traslado por la afluencia esperada tanto en la marcha como en las actividades mundialistas del Centro Histórico.

Los contingentes y el orden para la marcha LGBT

Este es el acomodo de los contingentes para la marcha de este sábado. Crédito: ig/marchalgbtcdmx
Este es el acomodo de los contingentes para la marcha de este sábado. Crédito: ig/marchalgbtcdmx

La marcha LGBT informó en redes sociales cómo será el acomodo de los contingentes para tener un evento más ordenado. Cabe mencionar que se trata de sólo una sugerencia, y que los asistentes podrán marchar en el tramo que ellos deseen.

  • Personas deportistas.
  • Personas con discapacidad.
  • Organizaciones que acompañan casos de desaparición, asesinatos y discursos de odio.
  • Poblaciones trans y no binarias.
  • Familias.
  • Organizaciones de la sociedad civil.
  • Representantes de estados de la República.
  • Colectivos estudiantiles.
  • Contingentes artísticos y de entretenimiento.
  • Sindicatos.
  • Organizaciones políticas.
  • Público en general.
  • Empresas participantes.
  • Carros alegóricos.

El tramo del silencio volverá entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el memorial “Aquí nadie olvida”

Esta es la cantidad de personas que asistió a la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX. Foto: X/@GobCDMX.
La marcha LGBT se hace cada junio en la CDMX. Foto: X/@GobCDMX.

La marcha volverá a integrar el llamado tramo del silencio, un espacio dedicado a la memoria de personas de la diversidad sexual y de género víctimas de crímenes por prejuicio, desapariciones, violencia, discriminación y abandono institucional y social. Ese segmento se ubicará entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento +43, y se extenderá hasta el memorial “Aquí nadie olvida”.

Ese recorrido busca mantener visible la exigencia de verdad, justicia y no repetición. A través del silencio colectivo, los organizadores plantean una demanda de justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Hasta ahora están confirmadas figuras como Niurka Marcos, Regina Orozco, María Daniela y su Sonido Lasser, Tatiana y La Sonora Dinamita. En los próximos días se anunciarían más artistas, influencers y representantes de la comunidad LGBTQ+ para las actividades de cierre.

Temas Relacionados

LGBTMarcha del orgullo LGBTCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: República Checa se queda a nada del primero tras un error de Romo

La Selección Mexicana busca los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: República Checa se queda a nada del primero tras un error de Romo

Clima CDMX en VIVO, hoy 24 de junio: ¿cuál es el pronóstico del tiempo para el partido de México vs Chequía en el Estadio Azteca? Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del pronóstico del tiempo en los distintos estados de la República Mexicana

Clima CDMX en VIVO, hoy 24 de junio: ¿cuál es el pronóstico del tiempo para el partido de México vs Chequía en el Estadio Azteca? Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes

EN VIVO | Bloqueos, cierres, manifestaciones y alternativas viales en la CDMX durante el tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este miércoles

EN VIVO | Bloqueos, cierres, manifestaciones y alternativas viales en la CDMX durante el tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

El fuerte movimiento ha activado la alarma de diversas zonas costeras

¿Hay alerta de tsunami en México tras el sismo de 7.1 ocurrido en Venezuela?

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 24 de junio en México: SRE descarta mexicanos lesionados tras sismo de 7.1 en Venezuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

“La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana, consigue aplazar audiencia en Nueva York

Procesan a “El Coyotito”: emboscó a helicóptero de la Policía de Sonora y mató al comandante “Dany”

Detienen con más de 10 mil dosis de droga a “El Kili”, generador de violencia ligado al CJNG en Guanajuato

Fuego amigo en Mexicali: elementos del Ejército disparan por error al director de inteligencia de la Policía de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

Tunden a Poncho De Nigris por querer comprar al Pato Merlín: “Venderías hasta a tu familia”

Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del Mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

DEPORTES

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri cerca del primero

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri cerca del primero

Hugo Sánchez recibirá homenaje en el México vs República Checa

La tabla de goleadores del Mundial 2026 sigue cambiando con cada jornada

Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia