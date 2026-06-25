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Rutina de ejercicio con bandas elásticas de cuerpo completo para realizar desde casa en solo 40 minutos

Este accesorio versátil ha ganado popularidad debido a que se adapta tanto a principiantes como a personas con experiencia en el entrenamiento

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con unos minutos al día es posible fortalecer músculos y mejorar la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bandas elásticas se consolidan como una alternativa práctica para quienes buscan ejercitarse desde casa sin invertir en equipo voluminoso.

Y es que este accesorio versátil permite realizar rutinas de cuerpo completo, adaptándose tanto a principiantes como a personas con experiencia en el entrenamiento.

Con unos minutos al día y el espacio suficiente para moverse, es posible fortalecer músculos, mejorar la movilidad y mantener el acondicionamiento físico sin salir del hogar.

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Es por eso que aquí te damos una rutina completa que puedes realizar en la comodidad de tu hogar en tan solo 40 minutos usando solo este artefactol.

Ideal para quienes tienen poco tiempo para desplazarse a un gimnasio y no desean invertir en costosos aparatos.

Mujer de cabello oscuro arrodillada sobre una esterilla azul, tirando de una banda de resistencia negra con los brazos extendidos a los lados, en una sala soleada.
Una mujer realiza ejercicios para mejorar la postura en casa utilizando una banda de resistencia, mostrando cómo mantener una rutina de bienestar desde la comodidad de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina de ejercicio con bandas elásticas de cuerpo completo para realizar desde casa en solo 40 minutos

Esta rutina incluye calentamiento, circuito principal y enfriamiento. No necesitas más equipo que una banda elástica y espacio suficiente para moverte.

Calentamiento (5 minutos)

  1. Marcha en el lugar o saltos suaves – 1 minuto
  2. Círculos de brazos – 30 segundos por sentido
  3. Sentadillas sin banda – 1 minuto
  4. Rotaciones de torso – 1 minuto
  5. Estiramiento dinámico de piernas – 1 minuto

Circuito principal (30 minutos)

Realiza los siguientes ejercicios en circuito:

  • Haz cada ejercicio durante 45 segundos
  • Descansa 15 segundos entre ejercicios
  • Completa 3 vueltas al circuito
  • Descansa 1 minuto entre vueltas

Ejercicios:

Sentadillas con banda Coloca la banda alrededor de los muslos, baja en sentadilla manteniendo la tensión en la banda.

ejercicio con bandas elásticas
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Remo con banda Siéntate, coloca la banda en las plantas de los pies y toma los extremos. Jala hacia el torso, codos pegados al cuerpo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Press de pecho con banda Coloca la banda detrás de la espalda y toma los extremos. Empuja hacia adelante como si empujaras una pared.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Zancadas laterales con banda Coloca la banda en los muslos y da un paso lateral, flexionando la rodilla, regresa al centro y repite del otro lado.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Press de hombros con banda Pisa la banda, toma los extremos y empuja hacia arriba por encima de la cabeza.

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Curl de bíceps con banda Pisa la banda, toma los extremos y flexiona los codos para llevar las manos hacia los hombros.

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Extensión de tríceps por encima de la cabeza Toma la banda por detrás de la cabeza, un extremo en cada mano, y extiende los brazos hacia arriba.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Plancha con banda Coloca la banda en las muñecas, mantén posición de plancha y separa ligeramente los brazos para mantener tensión.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfriamiento (5 minutos)

  • Estiramientos de brazos, piernas y espalda (30 segundos por grupo muscular)
  • Respiración profunda y relajación

Consejos:

  • Mantén buena postura durante todos los ejercicios.
  • Ajusta la intensidad usando bandas de diferente resistencia o acortando la banda.
  • Si es tu primera vez, realiza solo 2 vueltas al circuito y ve aumentando conforme mejores tu condición.

Cuáles son los beneficios de realizar ejercicio con bandas en el hogar

Es importante recordar que realizar ejercicio con bandas elásticas en el hogar ofrece varios beneficios prácticos y funcionales, entre los que destacan los siguientes:

  • Versatilidad: Permiten trabajar todos los grupos musculares con una sola herramienta, adaptándose a distintos niveles de fuerza y experiencia.
  • Bajo costo: Son más económicas que otros equipos de gimnasio y fáciles de conseguir.
  • Portabilidad: Ocupan poco espacio y pueden guardarse o transportarse con facilidad.
  • Menor riesgo de lesión: Ofrecen resistencia progresiva, lo que ayuda a controlar el movimiento y reducir la probabilidad de lesiones.
  • Facilitan la progresión: Existen bandas de distintas resistencias, lo que permite aumentar la intensidad conforme se gana fuerza.
  • Mejoran la movilidad y flexibilidad: Ayudan en ejercicios de estiramiento y movilidad articular, además de fortalecer músculos estabilizadores.
  • Favorecen el entrenamiento funcional: Simulan movimientos cotidianos y mejoran el equilibrio y la coordinación.
  • Aptas para rehabilitación: Se usan frecuentemente en programas de fisioterapia por su bajo impacto y capacidad de adaptar la carga.

Estos beneficios hacen que las bandas sean una opción accesible y eficiente para mantener la actividad física desde casa, sin necesidad de equipo costoso ni mucho espacio.

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