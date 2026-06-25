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Claudia Sheinbaum celebra su cumpleaños número 64 junto a su esposo: presume su platillo favorito

La presidenta de México ha sido ampliamente felicitada en redes sociales

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Claudia Sheinbaum compartió su platillo favorito en redes sociales. (Redes sociales)
Claudia Sheinbaum compartió su platillo favorito en redes sociales. (Redes sociales)

Este 24 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra festejando su cumpleaños número 64, junto a su esposo Jesús María Tarriba Unger, así fue como lo compartió en redes sociales:

“Muchas gracias por todos sus mensajes. Les comparto que hoy, día de mi cumpleaños, estoy en compañía de mi esposo Jesús”.

En el mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de la mandataria mexicana, donde detalló que en este día se encontraba degustando su platillo favorito: “disfrutando de un rico pozole rojo”. Cabe destacar que lo escrito por Sheinbaum fue acompañado con una fotografía donde se muestra tomada de la mano de su esposo.

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Claudia Sheinbaum compartió su platillo favorito en redes sociales. (Redes sociales)
Claudia Sheinbaum compartió su platillo favorito en redes sociales. (Redes sociales)

Estos son los políticos y figuras públicas que han felicitado a la presidenta

Desde muy temprano, las felicitaciones hacia la mandataria mexicana no se hicieron esperar, aquí el listado de quienes ya emitieron un mensaje por el cumpleaños de Sheinbaum:

  • Ariadna Montiel, dirigente nacional Morena: “Hoy celebramos el cumpleaños de una mujer que conduce los destinos de nuestra nación con firmeza, dignidad y un profundo amor por México. Muchas felicidades a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la soberanía nacional, defender los intereses del pueblo y consolidar la Transformación que millones de mexicanas y mexicanos respaldan. Le deseamos salud, fortaleza y muchos éxitos para seguir construyendo un país con Bienestar para todas y todos. ¡Feliz Cumpleaños Presidenta!”.
  • Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: “¡Muchas felicidades en su cumpleaños a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer extraordinaria, científica, y luchadora incansable!​Su vida entera es un testimonio de congruencia, honestidad y un profundo amor por el pueblo. Su liderazgo firme y humanista nos demuestra que la transformación se construye con el corazón puesto en la patria y la mirada fija en la justicia social, siendo una gran inspiración para millones de mexicanas y mexicanos.​Le envío un abrazo muy fuerte con toda mi admiración, cariño y respeto. Que este nuevo año de vida le traiga salud, alegrías y el mayor de los éxitos conduciendo el destino de nuestra gran nación”.
  • Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México: “Feliz cumpleaños, presidenta Claudia Sheinbaum. He podido constatar de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. Espero seguir trabajando juntos en beneficio de nuestras naciones. Que Dios la bendiga en el año que comienza”.
  • Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas: “Hoy felicitamos con mucho cariño a la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su cumpleaños. Presidenta, como usted lo ha dicho: “Chiapas es su protección”, y las chiapanecas y los chiapanecos la queremos mucho, porque reconocemos su compromiso con la justicia social, el bienestar del pueblo y la transformación de nuestro país.Desde esta tierra generosa y de grandes culturas, le expresamos nuestro respeto, reconocimiento y afecto, deseándole salud, felicidad y mucho éxito en la alta responsabilidad de conducir los destinos de México. ¡Muchas felicidades, presidenta!”.
  • Marcelo Ebrard, secretario de Economía: “Feliz cumpleaños Presidenta Claudia Sheinbaum , un honor trabajar a su lado por el bien de México”.
  • Martí Batres, director del ISSSTE: “Felicito con cariño a la Dra. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, hoy en su cumpleaños. Es un honor formar parte de su gobierno, pero también, conocerla desde el movimiento estudiantil del CEU, y encontrarnos en cada momento clave de la Transformación México. Admiro su amor a la Patria y al Pueblo, así como el buen gobierno que encabeza”.
Mujer de púrpura sonríe, sostiene objetos. Fondo con pantalla, bandera de México e ilustración. Dos pasteles de chocolate con fresas y arándanos
La presidenta de México sonríe mientras parte su pastel de cumpleaños frente a los medios durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. (Youtube | Claudia Sheinbaum Pardo)

Durante la conferencia matutina que se lleva a cabo de lunes a viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum partió su pastel de cumpleaños con la canción de fondo When I’m Sixty Four de la banda británica The Beatles.

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