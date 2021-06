Mayrín Villanueva confesó si Eduardo Santamarina se pone celoso cuando ella actúa escenas pasionales

Santamarina está casado con Villanueva(Foto: Instagram @eduardosantamarinamx)

Mayrín Villanueva reveló si su esposo, Eduardo Santamarina, se pone celoso cuando ella tiene que actuar en escenas de mucha pasión en algún programa televiso.

Fue el Despierta América donde la aclamada actriz fue cuestionada sobre su nuevo papel en la telenovela Si nos dejan y respecto a como es que se siente ella ante la posibilidad de participar en escenas más íntimas con Marcus Ornellas.

“Mira, está tan feo que me preocupa, pero no me ha tocado hacer escenas de pasión”, sentenció sin dar tregua.

Asimismo, recalcó que no era momento para que Santamarina se pusiera celoso por la probabilidad de tener que realizar escenas más candentes en esta nueva producción.

“Ya me tocaba, a Eduardo le toca un deleite. Siempre tiene a las mujeres más hermosas para él, esa es la fortuna que tienen los hombres que tienen el replete de mujeres siempre. Ya me tocaba”, respondió la actriz.

Eduardo Santamarina compartió que su relación con Mayrín Villanueva se encuentra estable y sólida (Instagram: eduardosantamarinamx)

Cabe recordar que, el actor Eduardo Santamarina siempre hasido recatado al momento de expresar su vida personal, pero recientemente decidió romper el silencio y contar sobre las relaciones amorosas que ha tenido y como eso le permitido construir una sana relación con su esposa, Mayrín Villanueva.

En una entrevista con el medio Suelta la sopa, el protagonista de Marisol, Eduardo Santamarina, habló sobre su relación con las mujeres que habrían sido sus parejas como nunca antes lo había hecho, “Todos los que estamos viviendo una relación de amor y de respeto sabemos que pues obviamente todo permea. Y eso es lo maravilloso del momento que estoy viviendo ahora como ser humano y como artista”.

Tras celebrar el doceavo aniversario con su actual esposa, la actriz mexicana Mayrín Villanueva, Santamarina habló de su relación con Itatí Cantoral, con quien mantuvo una relación de cinco años que terminó con un escandaloso divorcio por rumores de infidelidad con Susana González.

“Yo con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de novela”, comentó al respecto, además de que también pensaron en casarse. “No se dio, entonces bueno, pues si no se dio no pasa nada. Ella hizo su vida y yo estoy haciendo la mía”.

Mientras seguía la transmisión de la serie de televisión Rubí, dirigida por José Alberto Castro, en donde Eduardo Santamarina participó como “Alejandro Cárdena Ruíz”, compartió que estaba en una montaña rusa de emociones, pues estaba en el proceso de divorcio con la también cantante Itatí Cantoral. “Hay que sacar fuerza de tu pasado. No soy perfecto, por supuesto que he cometido muchos errores de los cuales he aprendido mucho”, comentó.

Eduardo Santamarina compartió que está muy orgulloso de la familia que ha construido junto con sus hijos. (Instagram: eduardosantamarinamx)

Anteriormente, en octubre del año pasado, Eduardo compartió con el mismo medio que mantenía una relación amistosa con Itatí Cantoral y que incluso fue al funeral de Itatí Zucchi, mamá de la actriz y cantante, cuando falleció. “Fueron relaciones largas en donde se involucró también con la familia”, comentó. Con Itatí Cantoral, Eduardo Santamarina tuvo a los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel.

Actualmente, Eduardo comentó sentirse muy orgulloso de la familia que ha construido, y narró cómo se conocieron María Itatí, hija de Itatí Cantoral y Carlos Alberto Cruz, y Julia, hija de Eduardo y Mayrín: “Van en el mismo colegio, yo no las presenté, ni su mamá las presentó. Estaban paradas en la fila del camión del transporte escolar”. Ambas niñas se consideran hermanas y parte de la misma familia.

Eduardo confesó que su relación con Mayrín significó la estabilidad que siempre buscó, sobre todo en el tema familiar, pues “Como padres nos sentimos muy orgullosos de los hijos que tenemos, porque también ha sido un trabajo de ellos. Y también gracias a ellos es que hoy por hoy estamos donde estamos y tenemos la familia que tenemos”.

SEGUIR LEYENDO: