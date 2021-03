“Eso es obsoleto ya”: Mimí y Carmen Muñoz criticaron el despido de Macky González de “Hoy” por asistir a TV Azteca

Carmen Muñoz refrendó su apoyo a Macky González tras su presunto despido (Foto: Instagram@carmenmoriginal/@macky.mx)

La mañana de este miércoles 17 de marzo se dio a conocer que la atleta y ahora presentadora de televisión Macky González, había sido presuntamente despedida del programa Hoy, emisión donde hasta el momento participa cada viernes conduciendo cápsulas deportivas, luego de haberse presentado el pasado lunes 15 en un programa de TV Azteca, televisora rival de Televisa.

Así lo dio a conocer el periodista Alex Kaffie, quien aseguró que la presencia de Macky en el programa Mimí contigo no había sido del agrado de la productora del matutino Hoy, Andrea Doria, por lo que sin mediar mucho decidió presuntamente despedirla.

“Ayer Andrea Doria, productora de Hoy, la corrió. Sí, sin darle vueltas al asunto ni disfrazar con palabras bonitas la noticia, la mandamás de Hoy despidió a Macky González del matutino de Las Estrellas”, escribió Kaffie en su columna de esta mañana.

La atleta participó en "Guerreros 2020" tras su paso por "Exatlón" (Foto: macky.mx / Instagram)

“Y es que a Andrea Doria no le pareció que aquella no tuviera la cortesía de avisarle que iría a Mimí contigo. Tanta ofuscación le causó ver a esa fulana «sentada» en un programa de la competencia ¡que decidió correrla!”, concluyó sobre la más reciente presunta baja del matutino.

Tras la divulgación de la noticia, de la que Macky no ha emitido ningún comentario, las presentadoras de Mimí contigo, Carmen Muñoz y Mimí, criticaron el hecho de que una empresa televisora haya vetado a una integrante de su elenco por presentarse en una empresa rival.

En un enlace donde Mimí apareció desde su casa, donde se encuentra recuperándose tras su resultado positivo a COVID-19, le cuestionó a Carmen Muñoz, quien la suple desde hace casi dos semanas, acerca de la situación.

Carmen Muñoz y Mimí se disputan el rating con otra veterana de los talk shows, Rocío Sánchez Azuara (Foto: Instagram @mimicontigo @rocio_sazuara)

“Te he estado viendo, y fíjate que por ahí me enteré que tuviste una invitada el lunes pasado, que es Macky González, ex participante de Exatlón y que parece que tuvo una bronquita en su otra chamba porque se fue a nuestro foro, ¿verdad, mentira? Cuéntamelo todo”, dijo la integrante de Flans a Carmen Muñoz.

“Sí, mira, pues todos nos despertamos con esta noticia hoy por la mañana, vimos estos comunicados en algunos medios de comunicación, valga la redundancia, en el que se decía que Macky había sido despedida de su programa, que estaba en una sección que de hecho me comentó aquí el lunes”, contestó la ex conductora de Enamorándonos.

“Como tú sabes y la gente que nos ve en México y Estados Unidos, invitamos el lunes a Macky junto con otros ex participantes del reality más exitoso que es Exatlón, y ella vino feliz de la vida a compartir su experiencia porque la primera vez que apareció en pantalla fue en Exatlón, en esta empresa, en TV Azteca, y queremos decirle a Macky que en esta empresa somos una gran familia como bien lo dijo Mimí”, expresó.

A Macky González se le vio feliz en el foro de TV Azteca (@macky.mx)

La conductora suplente destacó que en la televisora de Ricardo Salinas Pliego “no vetamos a absolutamente a nadie, aquí les abrimos las puertas, los recibimos siempre con muchísimo cariño y jamás las vamos a cerrar. Así que, Macky, si tú nos estás viendo sabes que ésta es tu casa y aquí siempre te vamos a recibir con el cariño de siempre”.

Por su parte, Mimí cuestionó la decisión de ciertas empresas que siguen aplicando esas prácticas que Carmen calificó de anticuadas: “Claro, eso es obsoleto ya”.

“Así es, tú y yo llevamos unos añitos de camino andado y sabemos que de repente las empresas tienen sus políticas, hay ciertas políticas que no podemos romper y al final del día se cierran ventanas, pero se abren puertas, TV Azteca siempre nos ha tratado como unas reinas, nos consta, y querida Macky, para la gente trabajadora siempre va a haber lugar”, expresó.

