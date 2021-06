“No volvernos egoístas y aspirar a ser fifí”: AMLO arremetió contra la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador revivió la polémica en torno a la clase “aspiracionista” en México. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario hizo un recuento de lo ocurrido en las elecciones del 6 de junio, cuando ciudadanos de Coyoacán eligieron a Gabriel Quadri como diputado federal.

Señaló que sus adversarios buscaban tener mayoría en el Congreso, sin embargo ,”se quedaron con las ganas. Y le metieron bastante, pero no pudieron porque el pueblo es mucha pieza y la gente se da cuenta”.

En este sentido, repitió que las personas que consideran tener una maestría o doctorado como título de nobleza seguramente son las que se dejaron convencer y dieron su voto a los adversarios. En tanto, coincidió en la necesidad de superarse, pero sin egoísmo y evitando aspirar a ser “fifí”.

“Por eso estamos hablando de una clase media solitaria, fraterna, no ladina y, repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser fifí, toda esa vida vacía de lujo barato y apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”