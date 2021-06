AMLO anuncia otra rifa: se sortearán varios terrenos a la orilla del mar en Sinaloa

(Foto: Cuartoscuro)

A unos días de que se anunciara una ambiciosa rifa de terrenos, departamentos y ranchos por el aniversario de la Lotería Nacional, esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, informó que el Gobierno planea realizar otro sorteo para diciembre, en esta ocasión, de un terreno de más de 2 mil 500 hectáreas ubicado en Playa Espíritu en Teacapán, Sinaloa.

El mandatario detalló que la propiedad perteneció al ex gobernador del estado, ya finado, Antonio Toledo Corro y que, durante el sexenio de Felipe Calderón, el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (FONATUR) lo adquirió por 120 millones de dólares para un desarrollo turístico.

Sin embargo, dijo, “no hemos podido venderlo para obtener ese dinero”, a pesar de haber ofrecido personalmente el espacio a empresarios estatales.

“Como no hay empresa turística que quiera invertir, y se le están dando facilidades para que tengan los permisos, pero de todas maneras no hay quien se interese, se está pensando que se va a fraccionar; se va a vender terrenos, pero no venderlos sueltos, sino rifar para diciembre (...) Lo que queremos es sacar los 120 millones de pesos”, explicó.

Foto: Presidencia de México

Andrés Manuel detalló que los recursos que se obtengan de este sorteo se emplearán para terminar la construcción de la presa Santa María, ubicada en el Rosario.

“Nos hace falta ese dinero porque estamos construyendo la presa de Santa María, ahí cerca. Y queremos que ese dinero se use para terminar de financiar la presa que es una obra que va a ayudar mucho al riego y además va a abastecer de agua al sur de los municipios de Sinaloa y va a generar energías eléctricas.”, dijo.

En ese sentido, el mandatario aprovechó la ocasión para anunciar que propondrá una reforma administrativa en la que implementará un “Tianguis del Bienestar”: iniciativa en la cual se ofrecerá “de manera expedita” la mercancía confiscada y almacenada en grandes bodegas a las poblaciones más vulnerables.

(Foto: Indep)

El pasado 16 de junio, con motivo del aniversario de la Lotería Nacional, López Obrador, anunció una nueva rifa para “devolverle al pueblo bienes que han sido confiscados”.

Margarita González Saravia Calderón, directora general de la Lotería Nacional, explicó que esta es la primera vez que no se rifa solo dinero en efectivo, sino también en especie; además informó que entre las propiedades que se sortearán se encuentran casas, ranchos y departamentos de lujo en la Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, Morelos, Estado de México y Querétaro, así como un inmueble en Acapulco con acceso directo a la playa y vista panorámica.

También se rifará el placo que era propiedad de la Lotería Nacional, adquirido en los 80´s por la institución, que consta de 20 lugares, baño, cocineta y cuatro lugares de estacionamiento, además que se encuentra del otro lado de las bancas, en una de las zonas más exclusivas del inmueble en el que juega el América y el Cruz Azul.

En total serían 22 premios a rifar, situados en 8 entidades son: 8 casas habitación, 7 departamentos, 5 terrenos, 1 rancho y 1 palco en el Estadio Azteca con vigencia de uso hasta el 2065.

SEGUIR LEYENDO: