TEPJF resolvió contra Porfirio Muñoz Ledo: no cumplió proceso para ser candidato

Porfirio Muñoz Ledo no se podrá reelegir como diputado (Foto: Cuartoscuro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó como procedente la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), misma que promovió no incluir a Porfirio Muñoz Ledo en la lista de candidatos a la reelección de diputados federales de Representación Proporcional, debido a que no cumplió con el procedimiento para hacerlo.

A través de un comunicado oficial, la sala presidida por José Luis Vargas Valdez informó el miércoles 16 de junio que por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral observó que Muñoz Ledo y Lazo de la Vega no se inscribió en el procedimiento, por lo que no había deber alguno para valorar su perfil.

“El 29 de marzo de 2021, Porfirio Muñoz Ledo presentó escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones para ser considerado para su reelección; sin embargo, no resultó seleccionado. En esa ocasión impugnó y esta Sala Superior, en el mes de mayo, ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decidir si tenía o no derecho a ser considerado al cargo que aspiraba, la cual confirmó la negativa, ya que aun cuando Muñoz Ledo presentó su intención de ser considerado para ser reelecto, no hizo el registro de acuerdo con la convocatoria interna del partido”, se lee en el boletín de la máxima autoridad judicial en materia electoral.

El TEPJF determinó que Porfirio Muñoz Ledo no debe de aparecer en la lista de candidatos a diputados (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con lo referido por el secretario del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados, la CNHyJ había incurrido en una omisión procesal, incumplió con las obligaciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y en su estatuto interno, pues aseguró que había realizado su registro en tiempo y forma según los estatutos de Morena y del sistema electoral mexicano.

No obstante, al realizarse los análisis del proceso, se encontró que el doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional no se inscribió en el procedimiento, por lo que las y los magistrados consideraron infundados e inoperantes los agravios expuestos. Con este contexto expuesto, se resolvió que el perfil del militante de Morena no debía de ser valorado para tomarse en cuenta para el proceso electoral 2021.

Esto adelantaría el retiro del miembro histórico de la izquierda mexicana, pues Porfirio Muñoz Ledo había declarado en marzo de este año que planeaba retirarse para el 2024, al terminar la siguiente legislatura. El 29 de ese mes había manifestado vía redes sociales que quería ser “considerado positivamente en la reelección de integrantes de la H. Cámara de Diputados como candidato externo plurinominal”.

Para legitimar su solicitud, el diputado federal recordó su trabajo como legislador en los últimos 32 años donde marcó un parteaguas en la consolidación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al salir del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1989. Asimismo resaltó su labor en conjunto con la doctora Ifigenia Martínez, pues ambos resultaron pieza clave para crear una oposición efectiva contra el régimen priista.

Porfirio Muñoz Ledo había apelado ante el TEPJF su inserción en la lista de candidatos a diputados federales para Morena (Foto: Cuartoscuro)

Aunado a esto, condenó el supuesto veto que se le fue aplicado, según él, desde la cúpula administrativa de Morena, donde ya había señalado un conflicto interno contra Mario Delgado, actual presidente del partido.

“El veto que se me aplicó para pertenecer a la próxima legislatura es moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable. Quienes hayan sido agraviados deben defenderse por todos los medios legítimos a su alcance. La revolución de las conciencias”, abundó en su reclamo.

De tal modo que con esta resolución se espera que se retire de la vida política de México el 31 de agosto de este año, junto con el fin de la LXIV Legislatura.

