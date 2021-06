“Ha actuado de manera responsable”: el espaldarazo de AMLO a Carlos Slim

Video: Gobierno de México

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, respaldó al empresario mexicano, Carlos Slim, con quien -dijo-, tiene una “muy buena relación” y lo puso como ejemplo ya que -aseguró- siempre “ha actuado de manera responsable”.

Al ser cuestionado durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, sobre el caso de alrededor de 6,000 empleados de Telmex -propiedad de Carlos Slim- a quienes de manera arbitraria se les habría suspendido su pensión, López Obrador señaló que se ayudará a los trabajadores, pero al mismo tiempo, destacó que tiene una buena relación tanto con Carlos Slim, como con el líder del Sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez.

“Llevamos muy buena relación tanto con Carlos Slim como con Francisco Hernández Juárez y en lo que podamos ayudar en beneficio de los trabajadores, siempre. Y yo quiero agradecerle mucho a los empresarios, entre otros empresarios importantes, Carlos Slim, que ha actuado de manera responsable, institucional, y está siempre en condiciones de llegar a acuerdos en todo, no juega a las vencidas como otros, afortunadamente pocos, que quieren someter al gobierno.. quedaron mal acostumbrados”, aseguró.

El mandatario insistió que Slim Helú es un hombre respetuoso de la institucionalidad, por lo que su gobierno puede ayudarle en “cualquier situación”.

“En el caso de Carlos Slim no es así y de otros, hay un cambio importantísimo que tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida, porque nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo. Entonces hay empresarios importantes como Carlos Slim que entiende muy bien eso, que es respetuoso de la la institucionalidad. Por eso podemos ayudar en cualquier situación, a buscar los acuerdos.. no optar por el pleito, no es a la primera irnos a tribunales y menos si se trata de tribunales internacionales. Eso antes no existía, eso lo impusieron en el periodo neoliberal y eso es una falta de respeto a nuestra ciudadanía”, destacó.

Aunado al conflicto con los trabajadores de Telmex, Carlos Slim enfrenta los señalamientos contra otra de sus empresas, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), la cual construyó el tramo elevado de la Línea 12 del Metro que se desplomó el pasado 3 de mayo, hecho por el cual perdieron la vida 26 personas y más de 70 quedaron heridas.

De acuerdo con el peritaje preliminar realizado por la empresa noruega DNV, el colapso de la trabe se debió a la mala construcción del viaducto elevado, mientras que el Colegio de Ingenieros Civiles de México realizó una inspección física del tramo elevado de la Línea 12, la cual -determinó- presenta diversas deficiencias, entre ellas una “práctica de construcción cuestionable” en las soldaduras del centro del claro.

En una conferencia de prensa otorgada el jueves 17 de junio, el Colegio indicó que al menos el 32% del tramo elevado de la Línea 12 presenta daños tipo B, los cuales requieren ser analizados y rehabilitados antes de que la vía reabra para su operación, por lo que consideró, la Línea no debe reabrirse, ni siquiera el tramo subterráneo.

Tras darse a conocer los resultados preliminares del peritaje de DNV -lo cual ocurrió el pasado miércoles 16 de junio-, Grupo Carso perdió 3,141 millones de pesos en valor de mercado, así lo reportó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El valor de las acciones de la empresa también registraron una baja de 1.90 por ciento.

Sin embargo comenzó a recuperarse al día siguiente, luego que se diera a conocer que Grupo Carso no perderá los contratos gubernamentales existentes ni quedará bloqueada para trabajos futuros.

De acuerdo con la lista de Forbes de este 2021, Carlos Slim Helú es el hombre más rico de México y el 16 a nivel mundial, al poseer una fortuna de 62.8 mil millones de dólares.

