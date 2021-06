“No somos encubridores”: AMLO respaldó el peritaje de la Línea 12 y confió en que habrá castigo a culpables

Derrumbe del Metro Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco (Foto: Facebook / @csdrones)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el resultado del peritaje independiente sobre las causas que originaron el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, es acertado, sin embargo, evadió decir si se va a sancionar a la empresa responsable de la construcción.

“Pues yo creo que el dictamen es acertado, que es un buen primer análisis de cercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente. Creo que la empresa que lo elaboró es seria y también ayer lo respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM o coincidieron en que se habían cometido estos fallos”, dijo.

Durante su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador aseguró que en relación a los posibles culpables, será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien determine quiénes son los responsables.

“No me corresponde (señalar culpables), yo lo que creo es que la jefa de Gobierno está actuando bien, que fue adecuado pedir este peritaje a una empresa independiente y que va a corresponder a la Fiscalía fincar responsabilidades. Y también, por otro lado, considero importante… hay que atender a los familiares de las víctimas, hay que atenderlos de manera especial con mucho cariño, con mucho amor.. Reparar el daño material, porque volvemos a lo mismo, lo humano es muy difícil y algo que está haciendo también la jefa de gobierno y nosotros la apoyamos, es buscar la rehabilitación (de la línea) lo más pronto posible”, aseguró.

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador gestures during a news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico June 15, 2021. REUTERS/Luis Cortes

A pregunta expresa de un reportero sobre quiénes tienen responsabilidad política por lo sucedido, el mandatario señaló que eso también será determinado por las autoridades.

“No sé, eso lo tiene que resolver la Fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política pues yo puedo decir ¿Quién era el presidente entonces?

-Felipe Calderón, ¿Pero quién era el Jefe de Gobierno?, le señaló el periodista.

-Pues por eso, todos ellos, si hablas de responsabilidad política. Es así muy abstracto, que la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue”, enfatizó López Obrador.

Al ser cuestionado si la Línea 12 tendría que ser construida nuevamente, el mandatario señaló que se tiene que hacer una revisión total para darle seguridad a la gente.

Foto: Karina Hernández / Infobae/ Archivo

“Se debe hacer la revisión total, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad.. entonces que se haga la revisión completa de todo el tramo y que a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión. No hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad”, aseveró.

Luego que el mismo reportero lo cuestionara sobre si se sancionará a las empresas que construyeron la Línea 12, el mandatario insistió en que es un tema que decidirá la autoridad competente

“Eso lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no somos como los gobiernos de antes, ahora es distinto. Por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política.. si fuésemos deshonestos, si tuviésemos como los de antes y como nuestros adversarios una doble moral o fuésemos hipócritas, pues entonces ya nos hubiesen hecho polvo”, dijo.

