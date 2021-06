Deficiencias en soldaduras, columnas y vigas: qué reveló la inspección física del tramo elevado de la Línea 12

(Foto: Cuartoscuro)

Este mediodía, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la inspección física del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. (CICM).

El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina; el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C., Luis Rojas Nieto, y el coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C., Bernardo Gómez González, encabezaron la presentación. En esta ocasión no estuvo presente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Dr. Gómez González detalló que la inspección se realizó a través de 37 brigadas (131 brigadistas), de la estación Culhuacán a Tlaltenco sin intervenir en el tramo colapsado (entre las estaciones Olivos y Tezonco).

Asimismo, informó que en 68% de los tramos de la Línea 12 se vieron deficiencias de grado “C”, que requieren atención rutinaria.

(Imagen: Captura de pantalla)

En tanto que en el 32% de los tramos de la Línea 12 del Metro se encontraron afectaciones de grado “B”, que no son de riesgo alto que implique que deban salir de operación, pero que sí señalan vulnerabilidades.

Entre las evidencias de deficiencias que requieren mayor estudio están: soldaduras al centro del claro; separación insuficiente de vigas entre ellas y respecto a los cabezales; fisuras en columnas; trabes y cabezales; elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial (neoprenos) (una posible causa sería el sismo de 2017); y filtraciones “muy evidentes y abundantes”.









