Paso a paso: la tragedia en la Línea 12 del Metro según el Dictamen Preliminar

(Ilustración: Infobae México)

Este mediodía se dio a conocer el dictamen preliminar de la empresa DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Durante una conferencia de prensa, autoridades capitalinas y directores de la certificadora noruega encabezaron la primera entrega de dicha investigación.

“Derivado de la evaluación estructural en el lugar, se identificó que el puente colapsó aproximadamente en la mitad del tramo, próxima a la ubicación donde una pequeña trabe diagonal de la tercera trabe se une a la trabe principal, en el lado norte”, leyó del documento el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina.

“Resultando del colapso, el puente se fracturó en dos secciones: sección oeste y sección este, permaneciendo la sección oeste tendida en el suelo y la sección este parcialmente apoyada con un extremo en la parte superior de la columna de soporte 12, y el otro extremo en contacto con el suelo”, explicó, detallando que durante la inspección visual de las dos trabes de acero principales de la sección este, se observó que dichas trabes no se encontraron tan deformadas como las de la sección oeste.

Los expertos de la certificadora estimaron que el derrumbe en el Metro Olivos, el cual dejó 26 personas muertas y más de 70 lesionadas, fue provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra.

1. Proceso de soldadura de los pernos Nelson;

2. Porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe;

3. Falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente;

4. Diferentes tipos de concreto en la tableta;

5. Soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas;

6. Supervisión y control dimensional en soldaduras de filete.

(Foto: captura de pantalla)

Cabe mencionar que los llamados “pernos Nelson” o pernos autosoldables tienen la función de ser la soldadura de este producto al acero o estructura para actuar como una sola unidad, la cual evita la perforación, el sellado y la debilitación de la estructura.

No obstante, encontraron el rompimiento de pernos que habían sido soldados, de manera deficiente, a las trabes de acero, e incluso identificaron que a algunos de ellos no se les quitó los anillos cerámicos que se colocan previo a la soldadura, lo cual concuerda con el polémico reportaje publicado por The New York Times el domingo pasado.

Asimismo, hallaron diferentes tipos de concreto.

La certificadora internacional documentó con fotografías los daños detectados que, además de lo anterior, incluyen la deformación de vigas del viaducto elevado, las fracturas en la estructura metálica y el desprendimiento de los materiales de refuerzo.

(Foto: captura de pantalla)

De igual modo, resaltó que operativamente, la Línea 12 trabajaba en condiciones normales y como parte de sus actividades preventivas contaba con las evaluaciones de condición de ruedas metálicas.

“Los componentes de las vías, rieles, gabinetes y motores de interruptores se observan en condiciones normales, cumpliendo con los protocolos de mantenimiento rutinario”.

DNV aseguró que continuará con la revisión de las evidencias documentales y de partes en los diferentes procesos a efecto de determinar la relevancia de cada uno de dichos hallazgos, considerando las siguientes líneas de investigación:

“¿El diseño ha sido apropiado para el sistema de la Línea 12?, ¿Cumplieron los materiales de construcción con lo requerido por el diseño?, ¿Cumplió la ejecución de la construcción con lo requerido por el diseño?, Otros factores posiblemente contribuyentes tales como: operación, reparaciones y rehabilitaciones”, señaló DNV en su primera entrega del dictamen.

SEGUIR LEYENDO