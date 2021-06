“Bienvenida la impugnación”: SFP contestó a Luis Videgaray

La SFP le contestó la carta a Luis Videgaray Caso respecto a su impugnación (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) respondió a la carta de Luis Videgaray en la que ejerció su derecho de réplica vía redes sociales y acusó que el caso por el cual se inhabilitó por 10 años es ínfimo.

De tal modo que la secretaría federal, dirigida por Irma Eréndira Sandoval, señaló cinco puntos que el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto olvidó mencionar.

1.- Las cuentas que ocultó en su declaración sí son cuentas bancarias.

2.- Sí contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar.

3.- La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados.

La SFP contestó a Luis Videgaray respecto a su inhabilitación por 10 años (Foto: Cuartoscuro)

4.- Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos) en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación.

5.- Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción.

Esto porque Videgaray Caso dedicó un escrito a la SFP donde asegura que impugnará la determinación que lo inhabilita por 10 años, esto en relación a un caso relacionado a mentir respecto a su declaración patrimonial.

“El pasado 11 mayo de 2021 fue notificado por la Secretaría de Función Pública (SFP) que he sido inhabilitado temporalmente en el servicio público por diez años. Ello deriva de que la SFP me considera administrativamente responsable de emitir manifestar ‘cuentas bancarias’ en mis declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017”, inició el egresado del ITAM con su aclaración que hizo de carácter público.

Luis Videgaray fue considerado como la mano derecha de Enrique Peña Nieto, ya que dirigió dos secretarías federales clave para el proyecto político del abanderado por el PRI (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

En el texto refirió tres puntos aclaratorios, los cuales detallan que las cuentas bancarias a las que la Función Pública hace referencia son tarjetas de crédito, las cuales sí incluyó en su declaración y que no recibió ningún beneficio de ellas.

1. Las cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración.

2. Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales. No fueron incluidas en el apartado de pasivos (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito si se menciona en la propia declaración en otro apartado).

La titular de la SFP aseguró que nadie estará por arriba de la ley (Foto: Twitter / @Irma_Sandoval)

3. Finalmente es importante destacar que en el oficio mediante el cual un notificado la resolución la propia SFP expresamente reconoce que ella no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad de las declaraciones que no se genera ningún daño o perjuicio económico

Previo a esto, la SFP había explicado que la inhabilitación obedeció a la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y como secretario de Hacienda en la administración previa a la de Andrés Manuel López Obrador.

“El pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis ‘V’, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”, puntualizó la dependencia a cargo de Sandoval Ballesteros.

SEGUIR LEYENDO: