“Son tarjetas de crédito”: la respuesta de Luis Videgaray ante su inhabilitación por la SFP

Luis Videgaray rompió su silencio en redes sociales (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Este martes se dio a conocer que Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, fue inhabilitado por 10 años desde hace un mes, por la Secretaría de la Función Pública. Ahora, el ex funcionario rompió su silencio de redes sociales y respondió a través de su cuenta de Twitter.

“El pasado 11 mayo de 2021 fue notificado por la Secretaría de Función Pública (SFP) que he sido inhabilitado temporalmente en el servicio público por diez años. Ello deriva de que la SFP me considera administrativamente responsable de emitir manifestar ‘cuentas bancarias’ en mis declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017″, comenzó Videgaray Caso.

El ex canciller explicó que las cuentas eran tarjetas de crédito (Foto: GOBIERNO DE MÉXICO)

En el texto declaró que las cuentas bancarias eran en realidad tarjetas de crédito que sí incluyó en su declaración, pero no tenían saldo deudor. Además agregó que la misma secretaría admitió que él no obtuvo un beneficio de las mismas.

“1. Las cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración.

2. Las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales. No fueron incluidas en el apartado de pasivos (pues no tenían saldo deudor), pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones. Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito si se menciona en la propia declaración en otro apartado).

3. Finalmente es importante destacar que en el oficio mediante el cual un notificado la resolución la propia SFP expresamente reconoce que ella no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad de las declaraciones que no se genera ningún daño o perjuicio económico”, aseveró el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Videgaray Caso aseveró que es deber de la población mexicana pelear en contra de la corrupción dirigida por el actual presidente (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Para terminar, quien fue considerado el segundo hombre más poderoso del sexenio pasado, aseveró que es deber de la población mexicana pelear en contra de la corrupción dirigida por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, aseguró que él refutará la decisión.

“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador en mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y litigar el asunto en los medios de comunicación en las redes sociales”, declaró.

Esta tarde la SPF emitió un comunicado en el que informa sobre la inhabilitación de Videgaray Caso, lo cual implica que el ex funcionario no podrá ocupar ningún cargo público durante un periodo de 10 años.

Esto es debido a que se acreditó la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La acción se tomó el mes pasado, pero no fue anunciada debido a la veda electoral (Foto: Brendan Smialowski/REUTERS)

En comunicado, la dependencia explica que dicha decisión fue determinada el 11 de mayo pasado, pero por cuestiones de los comicios del 6 de junio, y por la veda electoral, no había sido anunciada. No obstante, se enfatizó que ya se le había notificado a el que fuera secretario de Estado en el gobierno de Peña Nieto.

Desde la SFP se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.

