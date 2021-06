Elecciones en Guerrero: INE confirma ventaja de Evelyn Salgado

El PREP proyectó a Evelyn Salgado Pineda como la ganadora de la gubernatura del estado de Guerrero (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Evelyn Salgado Pineda se proyecta como la ganadora de la gubernatura del estado de Guerrero, según el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la página oficial del programa, la candidata por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró un límite inferior de 42.6 y un límite superior de 45.3 por ciento de los votos para la gubernatura.

Tras ella estaría Mario Moreno Arcos, candidato por la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Revolucionario Democrático (PRD) tendría apenas entre el 38.4 y 41.1% de los sufragios.

De acuerdo con el corte de las 06:40 horas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la hija de Félix Salgado Macedonio ha obtenido 190,798 votos (46.60%). Por su parte, Mario Moreno Arcos, su contrincante más cercano, registra 156,859 sufragios (38.32%).

Por su parte, la candidata morenista se proclamó la gobernadora electa del estado durante una conferencia.

“Queremos informarles que hasta las 19:20 horas, nuestra ventaja es irreversible. ¡Ya ganamos! Tenemos datos ya datos importantes de encuestas de salida, incluso algunas actas de los compañeros que nos han hecho llegar toda la información y en muchos casos estamos ganando dos a uno. Este triunfo será contundente, que no exista duda de la llegada de la democracia a nuestro estado”, declaró Salgado Pineda.

La candidata, quien estaba acompañada por Marcial Rodríguez Saldaña, dirigente de Morena en la entidad y por su padre, Félix Salgado Macedonio, el senador con licencia, aseguró que la decisión de las personas por votar, se notó en las urnas.

“El día de hoy va a concluir esta jornada, esta fiesta cívica y democrática de nuestro pueblo de Guerrero. Hubo una gran participación, una gran afluencia de votantes, las filas eran interminables y la voluntad de la gente se vio plasmada en las urnas”, aseguró Evelyn.

Durante la sesión realizada en Chilpancingo, Guerrero, la todavía aspirante a gobernadora hizo un llamado a la población guerrerense para unirse y buscar el bienestar de todos los residentes. También puso sobre la mesa el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y los valores que pregonó durante su campaña electoral.

La candidata estaba acompañada del dirigente morenista estatal y de su padre (Foto: FB/Evelyn Salgado)

“Llamo a todas y todos los guerrerenses a esta conciliación y unidad, a que trabajamos de la mano porque nuestro estado nos necesita. Este no es un proyecto de una sola persona, este es un proyecto de nación, con principios muy firmes que tenemos de nuestro presidente, que son no mentir, no robar y no traicionar, así que vamos a seguir sobre esa línea. ¡Con el pueblo todo y sin el pueblo nada!”.

Además, “La Torita”, apodo con el que apareció en la boleta electoral, dejó en claro que esta victoria no tiene lugar a discusión y que es cuestión de tiempo para que el Instituto Nacional Electoral la avale como gobernadora electa de Guerrero, uno de los estados con mayor polémica durante la campaña electoral a lo largo de México.

“Hoy quien gana es la democracia, es el pueblo de Guerrero. La voz del pueblo se hizo efectiva en las urnas y en unos momentos más se harán oficiales los resultados: ¡Ya ganamos!”, declaró con seguridad y entre aplausos de sus simpatizantes durante la rueda de prensa.

No obstante, unos momentos antes, el candidato por la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mario Moreno Arcos, también se proclamó el ganador de las elecciones estatales.

Mario Moreno Arcos se declaró victorioso de la elección (Foto: Twitter @Mario_M_Arcos)

“Quiero decirles que de acuerdo a lo que tenemos recabado en este momento, es que un servidor, su amigo Mario Moreno Arcos está resultando victorioso ganador de esta elección de gobernador”, aseguró el mismo candidato en conferencia de prensa.

Ahí agregó que al llegar al poder, las circunstancias para el estado cambiarían debido a la relación que mantendría con el presidente López Obrador.

