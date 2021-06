Violencia en la jornada electoral: localizaron a nueve personas ejecutadas en San Luis Potosí

municipio de Vanegas (Foto: Twitter@marcosaariel)

La Fiscalía de San Luis Potosí reportó el hallazgo de nueve personas ejecutadas, cuyos cuerpos fueron abandonados en los límites con Zacatecas.

De acuerdo con los reportes, se trata de 7 hombres y dos mujeres, quienes presentaban disparos de arma de fuego y algunos estaban maniatados en el municipio de Vanegas. Autoridades acudieron hasta la carretera Vanegas- San Tiburcio, luego de recibir el reporte.

“Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron al sitio, confirmando la noticia criminal iniciando con las diligencias correspondientes con la finalidad de conocer la identidad de las y los ahora occisos”, aseguró la dependencia.

Cabe destacar que los despliegues operativos por la jornada electoral no impidieron escenas de narcoviolencia en el país.

La ubicación geográfica y conectividad de San Luis Potosí (al norte del país) han convertido al estado en una ruta asediada por el narcotráfico, ya que es el recorrido obligado de otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

Mapa del narcotráfico en San Luis Potosí. Información Semar (Mapa: Infobae México/Jovany Pérez Silva)

En la última década, la región ha padecido el asentamiento de al menos seis organizaciones criminales, aunque hace apenas un año se prendieron las alertas en la entidad por la disputa que mantienen principalmente el Cártel del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con las autoridades, los primeros grupos delictivos que se asentaron con gran poderío en San Luis Potosí fueron el Cártel del Golfo y Los Zetas; sin embargo, por las divisiones internas de ésta última organización criminal, el Cártel del Golfo se quedó con mayor presencia en el estado.

Actualmente, dicho cártel del narcotráfico tiene presencia en 19 municipios, en el Altiplano y en algunas regiones de la Zona Huasteca, como Valles, Tamuín y Ébano.

El Cártel del Golfo, que durante años ha controlado la frontera chica en México, también ha quedó debilitado tras la ruptura de su brazo armado, Los Zetas (2010), pero, eso no le ha impedido estallar la violencia en la entidad.

En noviembre de 2020, el cártel protagonizó un video en el que algunos de sus integrantes amenazaron al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, con desatar un baño de sangre y lo llamaron a negociar “la paz”.

La plaza es disputada por su conexión geográfica entre el norte y las costas mexicanas (Foto: Twitter/vigilantehuaste/FiscaliaSLP)

“Gobernador Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí va a arder en el último año de tu sexenio, te recomendamos que hables con tu narcogobierno y le digas a los encargados de la seguridad que tienes que se puede negociar la paz del Estado con nosotros”, se escucha en la grabación.

“Para cuando se les termine el hueso no tengan que estarse escondiendo, si no ayudan, que no estorben”.

Los Zetas, según el mapa del narcotráfico en el estado, conservaron sólo 11 de los 58 municipios de la entidad, entre los que destacan Ciudad del Maíz, El Naranjo y otros sitios de la Huasteca sur.

En San Luis Potosí las disputas entre el Cártel del Golfo y Los Zetas se intensificaron tras la ruptura de ambos grupos criminales en 2010, esto provocó nuevas incursiones, divisiones y hasta alianzas estratégicas.

El área de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación —relativamente joven en la entidad— se ubica en las colindancias con Guanajuato. Las autoridades refieren siete municipios al mando de la organización más poderosa de México: Rioverde, Salinas, Villa de Reyes, Tierra Nueva, Santa María del Río y en la capital del estado.

En la jornada electoral abandonaron casi una decena de cuerpos (Foto: Cuartoscuro)

El también llamado grupo criminal de las cuatro letras mantiene en la entidad una guerra encarnizada con el Cártel del Noreste —una organización mexicana producto de una escisión de Los Zetas—, ya que ambos tienen interés en dominar la capital de San Luis Potosí. La plaza del Cártel del Noreste en el estado está dirigida por Eduardo Cuitláhuac Flores Morales.

El Cártel del Noreste también mantiene su dominio en los municipios de Matehuala y Villa de Arista.

El Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación (CSLPNG) tiene asentados sus reales en la Huasteca Sur, principalmente en Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Tanquián. Este grupo delictivo, según la radiografía local del narcotráfico, es liderado por un expresidente municipal de San Vicente Tancuayalab y hermano de un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El grupo criminal denominado Los Talibanes, tienen presencia marginal en el Altiplano Potosino. Sólo 18 municipios de San Luis Potosí no tienen un control definido de algún grupo delictivo.

La entidad es vecina, entre otros, de Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato, donde en los últimos años el narco ha tomado el control.

SEGUIR LEYENDO: